Viral

Ibai anuncia la presentación de la Velada del Año 6: Fecha, hora y por dónde verla

El evento más grande entre los creadores de contenido en redes sociales de España y Latinoamérica está de vuelta

Ibai Llanos anuncia la presentación de 'La Velada del Año VI'.

Pol Langa

Pol Langa

Ya es una tradición y sus seguidores lo esperan como agua de mayo. 'La Velada del Año' regresa este 2026 con su sexta edición de la mano del 'streamer' más grande en habla hispana del mundo, Ibai Llanos, y estamos a punto de conocer más detalles en la esperada presentación del evento.

Será el próximo lunes 9 de marzo a las 19 horas cuando se podrá saber más información acerca del evento más importante en internet en España del año, pues el vasco asegura que "ya está todo cerrado".

Ibai durante 'La Velada del Año V', en 2025. / Raquel Alvarado

Se trata de un acontecimiento alimentado por el 'hype', un concepto entre los más jóvenes para referirse a la expectación generada gracias a su éxito durante las ediciones anteriores. En un vídeo publicado en sus redes sociales, Ibai asegura que muy pronto se podrá saber más de esta velada de boxeo entre personalidades de internet.

Desde dónde ver la presentación de 'La Velada del Año VI'

A diferencia de años anteriores, cuando Ibai emitía en directo por Twitch y en exclusiva la presentación, este año el seguimiento se amplía a "todas y cada una de sus plataformas en directo", terminando así con la hegemonía de la plataforma donde forjó su fama, principalmente durante la pandemia, con miles de 'viewers' cada día.

Con el anuncio de este miércoles, no obstante, ya hemos podido saber algún que otro detalle de los combates, que junto con las actuaciones en directo de algunos artistas reconocidos dentro del panorama hispanohablante, son el centro de esta jornada festiva.

The Grefg se impuso en su combate contra Westcol de la edición de 2025. / ·

"Contará con 10 combates", señala, convirtiéndola en la edición con más combates hasta la fecha, aunque no sabremos los participantes hasta el día de la presentación. Durante las ediciones pasadas destacaron figuras como las de TheGrefg contra Westcol (2025), Viruzz contra Momo (2022), Abraham Mateo contra Ampeter (2023), David Bustamante contra Mister Jagger (2022) o Abby contra RoRo (2025).

Además, asegura que "todos los boxeadores estarán de manera presencial para protagonizar su primer cara a cara", por lo que puede haber los primeros piques o retas, que seguramente se alimentarán hasta que llegue el día del evento.

Como ya ha ocurrido con los cantantes Abraham Mateo o David Bustamante, Ibai ya ha anunciado que algunos de los boxeadores para la sexta edición no serán creadores de contenido, por lo que se abre una ventana a ver a algún famoso 'clásico' subirse al ring, aumentando todavía más ese 'hype': "Habrá muchas sorpresas que creo que no os esperáis", asegura Ibai, además de que habrá "muchísimos nombres nuevos".

Finalmente, también ha anunciado que las entradas para la velada saldrán a la venta el mismo día de la presentación, aunque también se sabrá en el mismo momento cuál es la localización escogida para esta edición, después de celebrarse en el pasado en grandes recintos como el Palau Olímpic de Badalona o el estadio Riyadh Air Metropolitano.

