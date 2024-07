Ibai se abre en canal y cuenta el motivo real por el que quiere bajar de peso

En las últimas horas, Ibai Llanos ha estado en directo en el streaming de 'El Yuste'. Durante la conversación, el vasco ha hablado sobre diferentes aspectos de su vida y su carrera. Como no podía ser de otra forma, ha reflexionado sobre su cambio físico. Cada vez que el creador de contenido ha intentado cumplir este objetivo, ha generado una gran expectación.

En esta ocasión, su entrevistador tenía cierto grado de empatía porque ha pasado por la misma situación. Por este motivo, quería conocer las motivaciones de Ibai para perder peso. El creador de contenido ha reconocido que además verse mejor, quiere comer más y hacer ejercicio como "antídoto" para no engordar.

A partir de este momento, el streamer vasco ha compartido cuál es su principal objetivo para realizar un cambio físico: "Yo quiero bajar, sobre todo, pues porque estar gordo es un coñazo absoluto". Ibai ha reconocido su situación le condiciona las tardes de su día a día, como cada vez que tiene que hacer un viaje.

Además, ha demostrado tener muy claro que quiere adelgazar, a la vez que está en un proceso de aceptación de uno mismo. "Yo no quiero estar gordo ni nunca he querido estar gordo, a pesar de que lo he estado. Pero, mientras esté gordo me tendré que querer y valorar a mí mismo".