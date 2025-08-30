"Quién nos iba a decir que un día estaría felicitando a mi ex": la boda de Pelayo Díaz, protagonista en redes

Pelayo Díaz se casa; esa es la gran noticia que nos ha dejado el propio colaborador durante estos últimos días, en una confirmación de enlace que se dio de una forma absolutamente llena de glamour.

Pero, ¿con quién se casa el conocido colaborador de televisión? Pues lógicamente con Gal Garom, junto a quien lleva compartiendo su vida desde hace más de dos años. Y es que aunque inicialmente esta fue una relación que mantuvieron en secreto, ahora el anuncio de su enlace matrimonial se ha dado por todo lo alto.

La pareja se encontraba en el mar Egeo, en un bellísimo crucero que había concertado para estas fechas, en el momento en el que dieron a conocer la confirmación de su matrimonio. La alianza de oro que mostraron, asimismo, se veía coronada por un diamante central espectacular.

En su propio Instagram, Pelayo Díaz confirmaba que aceptó la petición de matrimonio de Gal Garom, lo que lógicamente se siguió de una serie de felicitaciones de lo más especiales. Y entre estas se encontraba ni más ni menos que la de su ex, Andy McDougall.

Pelayo y Andy se divorciaron en 2021, después de más de tres años compartiendo sus vidas en forma de matrimonio también. Afortunadamente, parece ser que la relación entre ambos es más que positiva en este punto, ya que el mensaje de felicitación de Andy es, con diferencia, de los más especiales que recibió Pelayo.

Así pues, Andy dejó la siguiente felicitación: "Quién nos iba a decir que un día estaría felicitando a mi ex por su compromiso… y con tanta alegría…", lo que claramente da a entender una buena relación entre ambos.

Hay que decir, pese a la confirmación de la boda, que Pelayo y Gal hacen vida separada a día de hoy, con el primero residiendo en Madrid y el segundo en París, algo que muy probablemente cambiará a lo largo de los próximos meses.

Claramente la boda de Pelayo Díaz será uno de los grandes acontecimientos del mundo de los famosos en España. Ahora, solo queda esperar a que salgan todos los detalles acerca de la celebración de un enlace que no dejará a nadie indiferente.