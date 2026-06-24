La IA elige el once ideal del Mundial 2026 para compartir una cerveza: Lamine, Bellingham y Neymar, convocados

El Mundial 2026 tiene su propio once de gala. Pero no el de los goles, las asistencias o los títulos. La inteligencia artificial ha confeccionado una alineación diferente, la del tercer tiempo, seleccionando a los once futbolistas de la Copa del Mundo con los que más apetece compartir una cerveza después del partido.

La iniciativa, impulsada por Cerveceros de España, planteó una misma pregunta a los cuatro asistentes de IA más utilizados del momento, ChatGPT, Gemini, Copilot y Perplexity, entre el 8 y el 10 de junio. El criterio fue claro desde el principio: nada de rendimiento deportivo, ningún dato estadístico. Solo carisma, sentido del humor y vida social fuera del campo. El once final recoge los nombres que más se repitieron entre los distintos sistemas.

El resultado es una alineación que, de entrada, ya logra lo que muchas veces parece un imposible: sentar en la misma mesa a culés y colchoneros. La IA ha colocado juntos a Lamine Yamal y Ronald Araújo por parte del Barça, y a Julián Álvarez y Marcos Llorente del Atlético de Madrid, con Jude Bellingham como único madridista en la convocatoria. Y dirigiendo el cotarro, el seleccionador mexicano Javier "El Vasco" Aguirre, que propone un 3-5-2 para dentro y fuera del campo.

El once completo queda así: Emiliano 'Dibu' Martínez bajo palos; Marcos Llorente, Ronald Araújo y Alphonso Davies en defensa; una mediocampo con Lamine Yamal, Jude Bellingham, Luka Modric, James Rodríguez y Neymar; y arriba, Julián Álvarez y Nico Williams.

Argentina y España son las selecciones más representadas en esta peculiar convocatoria, algo que tiene bastante sentido si se tiene en cuenta el peso cultural de ambas aficiones en el fútbol mundial y su forma de vivir el deporte más allá de los noventa minutos. La presencia de Neymar, por su parte, la justifica la tecnología como garantía de diversión en cualquier mesa de bar en la que aterrice.

Jacobo Olalla, director General de Cerveceros de España, lo explicó con claridad: "Cada gran cita del fútbol se vive dos veces: en el campo y en la barra del bar. Los días de partido, la hostelería espera hasta un 30% más de actividad, y la cerveza, que supone en torno a una cuarta parte de los ingresos de nuestros bares, será la gran protagonista. Aunque lo importante no es lo que hay en el vaso, sino con quién lo compartes".

La IA también se centró en La Roja para elaborar un Top 5 del vestuario español con más potencial de tercer tiempo. Nico Williams encabeza la lista por su alegría y carisma desbordantes. Le siguen Borja Iglesias, cuya naturalidad y sentido del humor le han convertido en un valor seguro; Marc Cucurella, sinónimo de diversión y risas garantizadas; Gavi, cuya intensidad en el campo se transforma en autenticidad fuera de él; y de nuevo Lamine Yamal, que cierra el quinteto con la espontaneidad propia de quien tiene 17 años y ya es la gran joya del fútbol español.

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Al final, el ejercicio dice algo sencillo pero verdadero: el fútbol y la cerveza cumplen la misma función social. Son la excusa perfecta para reunirse, para hablar de lo que pasó en el campo y para seguir compartiendo ese rato que, partido a partido, construye algo más que recuerdos de un torneo.