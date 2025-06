La 'humilde' cena de Raphinha y su mujer Natalia para el día de los enamorados en Brasil: "Esperaba algo romántico"

La temporada de Raphinha con la camiseta del Barça es para enmarcar gracias a sus 34 goles y 25 asistencias en los 57 partidos disputados. De hecho, sus números en liga le han permitido coronarse como el Mejor Jugador de la Temporada, con 18 goles y 11 asistencias y silenciar a quienes no creían que fuera un jugador válido para el FC Barcelona.

Con la consecución de la Liga, la Copa del Rey y la Supercopa de España, la candidatura del extremo brasileño al Balón de Oro también es una realidad, aunque no es el favorito en las apuestas y tiene por delante a otros futbolistas como Ousmane Dembélé o su compañero, Lamine Yamal.

Después de los compromisos de selecciones que le quedaban por disputar tras la finalización del campeonato liguero, los jugadores azulgranas ya se encuentran de vacaciones y Raphinha ha decidido pasarlas en su Brasil natal, junto con su familia.

Allí pudo celebrar el día de los enamorados, que en el país sudamericano es el 12 de junio, junto a su mujer, Natalia Rodrigues, o Belloli si se toma el apellido del futbolista. La joven es una habitual en las redes sociales, que también está compuesta por el pequeño Gael, de dos años.

Así felicitó Raphinha a su mujer Natalia por el día de los enamorados en Brasil. / Instagram

Recientemente, la pareja ha acudido a diversos programas para hablar sobre su relación y la gran temporada y estado de forma del jugador culé. En una de estas visitas revelaron de qué manera vivieron su particular día de San Valentín, fecha en la que además aparecieron en un programa de la televisión brasileña.

Raphinha y Natalia pasaron la fecha a bordo de un avión privado donde cenaron algo que no se acerca a los estándares de lo más romántico del mundo. Aunque el escenario era de auténtico lujo, pues no todo el mundo tiene opción a viajar así, optaron por comprar unas hamburguesas Big Mac del McDonald's, aunque inicialmente no parecía gustarle demasiado la idea a la mujer.

"Yo esperaba una cena romántica", relataba desde su perfil en las redes sociales mientras grababa al azulgrana contento por poder disfrutar de un 'manjar' seguramente prohibido durante la temporada.

Raphinha a bordo de un avión privado con las hamburguesas del McDonald's. / Instagram

Además del jugador, en el avión viajaban más personas de su entorno, convirtiendo la cena del día de los enamorados en una comida compartida entre amigos. "¿Qué hay mejor que esto?", pregunta con sorna el delantero en el vídeo.

Tras ello, el jugador ya descansa tranquilamente en Brasil, donde su mujer muestra el día a día de la familia y parece que pudieron celebrar la fecha como se merece: globos con forma de corazón y un montón de comida en forma de pasteles, dulces y salados de todo tipo, además de rosas y ositos de peluche. Raphinha, como queda claro, es todo un romántico.