¿La humanidad aniquilada por robots en pocos años? La perturbadora predicción de Elon Musk

Lo de que la inteligencia artificial se nos va a ir de las manos es un tema que se ha repetido en incontables ocasiones, y no necesariamente de forma reciente.

Es algo que se lleva especulando desde prácticamente la existencia de los primeros "robots" que funcionaban de una forma mucho más programada y mecanizada y no mediante una inteligencia artificial. Pero ahora que la IA está tan en auge y no para de crecer, también crece la preocupación. Y tras escuchar los comentarios de Elon Musk, la gente no se tranquiliza, precisamente.

En el podcast del senador republicano Ted Cruz ha hablado sobre un posible futuro bastante preocupante que tiene que ver con los robots y la inteligencia artificial.

La frase no deja indiferente a nadie, sin lugar a dudas: "Hay un 20% de posibilidades de que la humanidad sea aniquilada por robots asesinos en 10 años". Y no sólo eso, sino que el conductor del programa le insistió en la parte de en qué plazo de tiempo podríamos enfrentarnos a tremendo escenario, y Elon Musk contestó con que podría ser de aquí a "5 o 10 años".

No es la primera vez que surge una preocupación tan grande por la inteligencia artificial y el progreso de esta, además de cómo puede afectar a nuestras vidas. La cosa va más allá de que la IA se desmadre y se rebele contra los seres humanos, algo que ni el mismísimo Stephen Hawking pudo descartar.

La preocupación de muchos tiene que ver con la sustitución del ser humano por IA para muchos trabajos. Los artistas, programadores y demás son algunos de los trabajadores más preocupados por ello. E incluso se barajó la posibilidad de que en un avión sólo haya un piloto y una IA sea la "copiloto".