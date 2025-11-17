Hugo Duro sentencia a Javi Poves por las duras críticas a sus jugadores: "Lo haces por hacerte famoso"

"Lo sentimos mucho. No damos el nivel de la categoría y eso hace que sucedan cosas como las de hoy". Estas fueron las palabras del presidente-entrenador del Colonia Moscardó, el siempre polémico Javi Poves, conocido por sus opiniones 'singulares' acerca de varios temas que se dan por sentados en nuestra sociedad, como la forma de la Tierra.

Las declaraciones llegaron tras la derrota del conjunto madrileño a manos del filial del Tenerife por 3 a 1, en Segunda Federación. "Yo me dejo mi vida en esto y estos jugadores no dan el nivel. Es un mensaje duro que doy en la jornada 11. Que nadie espere que el Moscardó se mantenga. No son jugadores de esta categoría", criticaba duramente Poves, que también se refirió a la actuación del equipo como "otro ridículo más".

Javi Poves en los estudios de la Cadena COPE / COPE

Lejos de dejarlo ahí, el presidente se ponía la venda antes de la herida: "Supongo que el malo seré yo... Pero yo estoy en otro nivel", comentaba, además de repetir a los aficionados que "estos jugadores no van a ofrecer absolutamente nada".

La contundente respuesta de Hugo Duro

Ante tal afrenta contra los suyos, el valencianista Hugo Duro salió al paso para defender a los futbolistas del club. El delantero nació en Madrid se formó en las categorías inferiores del Getafe y formó parte de la plantilla del Real Madrid Castilla, en la temporada 2020-2021, y conoce el fútbol madrileño de primera mano, por lo que se tomó bastante mal dichas palabras de Poves.

"Hola Javi. Yo no hablo de quien tiene más o menos nivel de fútbol", empieza el '9' ché. "Lo que sí que te digo es que esos chavales que criticas a diario por hacerte famoso, a ellos les duele, así que ten cuidado y toma conciencia del trabajo que hay detrás de cada persona. Buenas noches amigo", advertía y sentenciaba al directivo.

Hugo Duro mira al cielo en el último partido ante el Betis en casa / LaLiga

El espíritu de Poves en las redes sociales del Moscardó

Más allá del terraplanismo que defiende Javi Poves, también ha puesto en entredicho que el hombre llegara a la Luna. Incrédulo espacial, reveló que no se creía el mediático trayecto que hizo Jesús Calleja hace unos meses con la empresa Blue Origin y apuntaba que fue un "tongazo" porque la nave no levantó polvo al aterrizar.

Además, ha sido muy crítico con el fútbol femenino porque "hay mucha princesa" y ha cargado contra Héctor Bellerín por su defensa de la categoría femenina.

Sobre su Moscardó, alguna vez ha apuntado que tienen tan pocos recursos que él mismo limpia los vestuarios. Sin embargo, parece que ha conseguido trasladar su 'activismo antisistema' a las redes sociales del club, cuyas publicaciones en redes tienen algunas perlas con su presidente.

En julio, por ejemplo, promocionaban el abono de seguidores al campo a través de un vídeo donde Poves se caracteriza como si fuera Jesús, mientras reza sobre el césped un Padrenuestro. Al final del vídeo se cuestiona si "el pueblo elegido" que mencionan las escrituras religiosas eran en realidad, "un barrio", el de Moscardó: "Forma parte del milagro", indican.