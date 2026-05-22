Ni huevos ni yogur: los 7 desayunos con más proteína que arrasan entre los nutricionistas

Durante muchos años, los huevos se han considerado el rey indiscutible de los desayunos saludables gracias a su elevado contenido en proteínas. Ahora bien, cada vez más nutricionistas destacan otros alimentos que tienen incluso más contenido proteico, al mismo tiempo que ofrecen beneficios adicionales para la salud.

Algunos de ellos, por cierto, sorprenden porque son muy poco habituales en la primera comida del día, pero pueden aportar toda la energía que necesitas para afrontar una larga jornada de trabajo.

¿Cuáles son los alimentos que tienen más proteína que el huevo y el yogur?

La nutricionista Kaytee Hadley explica que consumir proteínas por la mañana ayuda a estabilizar el azúcar en sangre, reducir el hambre a media mañana y mantener la sensación de saciedad durante más tiempo: lo ideal es alcanzar entre 20 y 30 gramos de proteína en el desayuno.

Uno de los alimentos que más se ha destacado últimamente es la mantequilla de almendra: con más de 20 gramos de proteína por cada 100 gramos, supera al huevo y aporta grasas saludables, fibra y minerales como magnesio o zinc. Recomendable combinarla con pan germinado o avena.

Salmón ahumado en una imagen de archivo. / EP

Otro producto estrella es el salmón ahumado, que contiene más de 18 gramos de proteína y destaca también por su aporte de omega-3, beneficios para la salud cardiovascular.

Entre las alternativas menos conocidas aparece el teff, un cereal muy popular en África que gana presencia en dietas saludables. Rico en proteína, hierro y calcio, se usa para preparar gachas similares a la avena.

En cuanto a las opciones germinales, pisa fuerte el tofu germinado, que por ejemplo, ofrece más proteína que el tofu convencional.

La lista la completan el pan germinado, la avena integral y el requesón o cottage cheese, un alimento que muchos nutricionistas consideran una auténtica bomba proteica.