¿Por qué los huevos presentan diferentes tonalidades de color?

Luis Enrique ya comentó que el huevo es uno de los alimentos más completos que existen. Su dieta se hizo famosa durante el Mundial de Qatar 2022, cuando reveló en un directo de Twitch que su hábito era cenar seis huevos (tres cocidos y tres fritos), acompañados de verduras.

El técnico del PSG estaba en lo cierto, ya que el huevo es considerado un alimento muy nutritivo, rico en proteínas de alta calidad, vitaminas y antioxidantes como la luteína y la zeaxantina. No obstante, a veces los huevos presentan distintas tonalidades, desde el blanco puro hasta el marrón y el azul vibrante.

Durante varias décadas, los biólogos especularon sobre las distintas razones por las que los huevos presentan diferentes colores. Finalmente, un equipo de investigadores de renombre logró desentrañar el enigma en un estudio publicado en la prestigiosa revista científica 'Nature'.

El estudio expuso que el color de los huevos está relacionado con dos factores principales: los genéticos y los ambientales. La pigmentación se debe a la deposición de distintos compuestos químicos en la cáscara durante su formación.

En el caso de las aves que ponen huevos blancos, como las gallinas, estas carecen de pigmentación en la cáscara. En cambio, aves como los patos y los gansos, que ponen huevos marrones u oscuros, producen un pigmento llamado protoporfirina IX, el cual se adhiere a la cáscara y le da su color característico.

Huevos / Archivo

Otras aves presentan una variante genética que produce un pigmento diferente, conocido como biliverdina, responsable de tonalidades azuladas o verdosas.

Los huevos de color también son puestos por aves como los petirrojos y los mirlos. Además, el color del huevo puede verse influenciado por el ambiente en el que se desarrolla el ave.

Finalmente, el color de la cáscara no modifica su valor nutricional, ya que este depende principalmente de la alimentación y del sistema de crianza de la gallina.