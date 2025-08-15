ACTUALIDAD
Huelga de Ryanair en el puente de agosto 2025: fechas, aeropuertos afectados y posibles retrasos
Consulta fechas, aeropuertos afectados y posibles retrasos o cancelaciones de la huelga de Ryanair. Conoce cómo saber el estado de tu vuelo y consejos para viajar.
La huelga de Ryanair amenaza con alterar los planes de miles de viajeros en pleno puente de agosto 2025. El conflicto, que afecta a los servicios en tierra prestados por Azul Handling, coincide con uno de los periodos de mayor tráfico aéreo en España y podría provocar retrasos y cancelaciones puntuales.
El paro arranca el 15 de agosto, festivo por la Asunción, y continuará los días 16 y 17 de agosto. Después, se repetirá cada miércoles, viernes, sábado y domingo hasta el 31 de diciembre de 2025, salvo acuerdo previo.
En total, hasta 76 jornadas de huelga parcial en tres franjas horarias clave: de 05:00 a 09:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59, coincidiendo con picos de actividad aeroportuaria.
Aeropuertos con paros
El impacto se concentrará en las bases españolas donde Ryanair opera con Azul Handling: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Alicante, Ibiza, Girona, Lanzarote, Santiago de Compostela y Tenerife Sur.
No se verán afectados aeropuertos como Asturias, Menorca, Gran Canaria, Almería, Murcia, Vigo, Vitoria o Zaragoza, donde Ryanair no tiene base propia con Azul Handling.
Posibles efectos en los vuelos
Aunque Ryanair asegura que la huelga no provocará una interrupción masiva, la falta de personal en tierra puede derivar en retrasos en embarques, entrega de equipaje y cancelaciones puntuales.
Los pasajeros pueden consultar el estado de su vuelo en la sección “Travel updates” de la web oficial de Ryanair, introduciendo número de vuelo, ruta o fecha.
Si tienes previsto volar con Ryanair durante el puente de agosto o en los meses siguientes, revisa con antelación la información de tu reserva y considera llegar al aeropuerto con más tiempo del habitual.
Esta huelga, prolongada y en fechas críticas, podría ser una de las más relevantes para el sector aéreo español en 2025.
- ¡Bombazo! Froilán pillado en Ibiza con esta famosa concursante de 'Masterchef' y 'Supervivientes
- Un exempleado de Dabiz Muñoz revela el sueldo que cobraba en DiverXO: 'No merece la pena
- Drogas y mala vida: Simón Pérez, el experto en 'hipotecas a tipo fijo', cuesta abajo y sin frenos
- Ruptura de Anna y Robert Lewandowski con su marca de siempre
- Mbappé confiesa su mayor obsesión de España: el alimento que no puede dejar de comer
- Giro en la jubilación anticipada: la Seguridad Social recurre a las 'cotizaciones en la sombra
- La predicción de Afra Blanco sobre si habrá pensiones en el futuro: 'Rajoy vació la hucha para dárselo a la banca
- Jorge Rey ya sabe lo que pasará a finales de agosto: 'Más calima, más Sol, más verano y...