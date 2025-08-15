Huelga de Ryanair en el puente de agosto 2025: fechas, aeropuertos afectados y posibles retrasos

La huelga de Ryanair amenaza con alterar los planes de miles de viajeros en pleno puente de agosto 2025. El conflicto, que afecta a los servicios en tierra prestados por Azul Handling, coincide con uno de los periodos de mayor tráfico aéreo en España y podría provocar retrasos y cancelaciones puntuales.

El paro arranca el 15 de agosto, festivo por la Asunción, y continuará los días 16 y 17 de agosto. Después, se repetirá cada miércoles, viernes, sábado y domingo hasta el 31 de diciembre de 2025, salvo acuerdo previo.

En total, hasta 76 jornadas de huelga parcial en tres franjas horarias clave: de 05:00 a 09:00, de 12:00 a 15:00 y de 21:00 a 23:59, coincidiendo con picos de actividad aeroportuaria.

Aeropuertos con paros

El impacto se concentrará en las bases españolas donde Ryanair opera con Azul Handling: Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat, Málaga, Palma de Mallorca, Sevilla, Valencia, Alicante, Ibiza, Girona, Lanzarote, Santiago de Compostela y Tenerife Sur.

No se verán afectados aeropuertos como Asturias, Menorca, Gran Canaria, Almería, Murcia, Vigo, Vitoria o Zaragoza, donde Ryanair no tiene base propia con Azul Handling.

Posibles efectos en los vuelos

Aunque Ryanair asegura que la huelga no provocará una interrupción masiva, la falta de personal en tierra puede derivar en retrasos en embarques, entrega de equipaje y cancelaciones puntuales.

Los pasajeros pueden consultar el estado de su vuelo en la sección “Travel updates” de la web oficial de Ryanair, introduciendo número de vuelo, ruta o fecha.

Si tienes previsto volar con Ryanair durante el puente de agosto o en los meses siguientes, revisa con antelación la información de tu reserva y considera llegar al aeropuerto con más tiempo del habitual.

Esta huelga, prolongada y en fechas críticas, podría ser una de las más relevantes para el sector aéreo español en 2025.