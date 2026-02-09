Huelga de Renfe y Rodalíes: servicios mínimos este 9 de febrero en una jornada llena de caos

La jornada de hoy, 9 de febrero, está siendo protagonizada por la huelga de maquinistas que está afectando a los servicios ofrecidos tanto por Renfe como por Rodalíes. Tanto es así que ambas entidades han suspendido numerosos trenes para el día de hoy, aunque están intentando ofrecer servicios mínimos.

No obstante y tal y como se recoge desde la agencia EFE, Renfe asegura que no está logrando cumplir con este objetivo y, por tanto, anima a los viajeros a no depender de los mismos y utilizar otros servicios de transportes.

Dentro del espectro de servicios que prometía ofrecer Renfe para el día de hoy tanto en cercanías como en larga distancia, la situación quedaría de la siguiente manera según el tramo del día:

73% de servicio en trenes de larga distancia (durante todo el día)

en trenes de larga distancia (durante todo el día) 75% de servicio de cercanías en hora punta

de cercanías en hora punta 50% de servicio de cercanías cuando no sea hora punta

de cercanías cuando no sea hora punta 65% de servicio en trenes de media distancia

en trenes de media distancia 21% de servicio en trenes de mercancías

Con respecto a la frecuencia de los trenes en Rodalíes, esta última ha intentado asegurar la circulación de dos de cada tres trenes en hora punta y de uno de cada tres trenes durante el resto de la jornada.

Por otro lado, cabe destacar que esta situación se prolongará a lo largo de esta misma semana, dado que la huelga de maquinistas se ha convocado también para el 10 y el 11 de febrero a falta de que las negociaciones entre Renfe y Rodalíes y sus trabajadores llegue a buen puerto.

Esta situación, como no podía ser de otra manera, está ocasionando aglomeraciones de pasajeros en los trenes que sí dan servicio, donde el aforo suele ser muy superior al habitual. Algo que supone un punto de presión hacia las principales operadoras, quienes tienen que lidiar con las quejas y las demandas de los usuarios.

Esa es la razón por la que tanto a Renfe como a Rodalíes le conviene llegar a un acuerdo con sus trabajadores de aquí al miércoles, dado que la huelga podría extenderse a lo largo de este mes y convocarse en otras fechas cruciales para el buen funcionamiento de los sistemas ferroviarios.