Huelga por Palestina: el Govern decreta servicios mínimos del 25% al 95% en Catalunya

Los servicios mínimos dependen del sector: el 95% en los más críticos

Protesta pro Palestina en Italia.

David Cruz

El Govern de la Generalitat ha decretado este viernes los servicios mínimos que se aplicarán durante la huelga general convocada en apoyo a Palestina el próximo miércoles 15 de octubre, una huelga que promete un gran seguimiento en prácticamente todos los sectores.

Según la orden publicada por el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, los porcentajes de personal mínimo varían según el sector, oscilando entre el 25% y el 95%.

La afectación de la huelga en apoyo a Palestina en Catalunya según sectores

En el transporte público, los servicios mínimos serán del 66%, afectando a Rodalies, metro, autobuses y tranvías de Barcelona, así como a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y los trenes regionales de toda Catalunya. También se garantizará un tercio del personal en autopistas y grúas para retirar obstáculos, mientras que el transporte de mercancías solo cubrirá suministros sanitarios, farmacias y productos perecederos.

23/01/2025 Autobús de Tussam circulando por el centro de la ciudad. A 23 de enero de 2025, en Sevilla (Andalucía, España). POLITICA María José López - Europa Press

En el ámbito educativo, se establecerán servicios mínimos que aseguren la presencia de al menos un miembro del equipo directivo, dos docentes por cada cuatro clases de infantil y primaria, un docente por cada tres clases de secundaria, y un 50% del personal en educación especial, guarderías y comedores escolares.

Primer día de colegio en una escuela de Barcelona.

El servicio de emergencias 112 funcionará con un 80% del personal operativo, mientras que en los CAP y CUAP habrá un mínimo del 25%, garantizando urgencias y atención en farmacias de guardia. Los bancos de sangre operarán con un 50% de servicios mínimos, y los tratamientos de radioterapia y quimioterapia urgentes no se verán afectados.

Bomberos intervienen en la inundación de una calle en El Palmar.

Otros sectores esenciales, como residencias de ancianos, bomberos, servicios de energía y recogida de difuntos, contarán con servicios mínimos que aseguren la atención básica y las emergencias. Por su parte, los medios públicos deberán producir al menos el 50% de contenidos habituales y difundir información urgente si fuera necesario.

