Huelga por Palestina: el Govern decreta servicios mínimos del 25% al 95% en Catalunya

El Govern de la Generalitat ha decretado este viernes los servicios mínimos que se aplicarán durante la huelga general convocada en apoyo a Palestina el próximo miércoles 15 de octubre, una huelga que promete un gran seguimiento en prácticamente todos los sectores.

Según la orden publicada por el conseller de Empresa i Treball, Miquel Sàmper, los porcentajes de personal mínimo varían según el sector, oscilando entre el 25% y el 95%.

La afectación de la huelga en apoyo a Palestina en Catalunya según sectores

En el transporte público, los servicios mínimos serán del 66%, afectando a Rodalies, metro, autobuses y tranvías de Barcelona, así como a Ferrocarrils de la Generalitat (FGC) y los trenes regionales de toda Catalunya. También se garantizará un tercio del personal en autopistas y grúas para retirar obstáculos, mientras que el transporte de mercancías solo cubrirá suministros sanitarios, farmacias y productos perecederos.

En el ámbito educativo, se establecerán servicios mínimos que aseguren la presencia de al menos un miembro del equipo directivo, dos docentes por cada cuatro clases de infantil y primaria, un docente por cada tres clases de secundaria, y un 50% del personal en educación especial, guarderías y comedores escolares.

El servicio de emergencias 112 funcionará con un 80% del personal operativo, mientras que en los CAP y CUAP habrá un mínimo del 25%, garantizando urgencias y atención en farmacias de guardia. Los bancos de sangre operarán con un 50% de servicios mínimos, y los tratamientos de radioterapia y quimioterapia urgentes no se verán afectados.

Otros sectores esenciales, como residencias de ancianos, bomberos, servicios de energía y recogida de difuntos, contarán con servicios mínimos que aseguren la atención básica y las emergencias. Por su parte, los medios públicos deberán producir al menos el 50% de contenidos habituales y difundir información urgente si fuera necesario.