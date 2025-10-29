ACTUALIDAD
Huelga del metal en Barcelona hoy: ¿por qué han cortado la ronda y qué carreteras están afectadas?
La huelga ha provocado desde primera hora de la mañana cortes y bloqueos en vías clave de acceso a la ciudad
La huelga del sector del metal en Barcelona ha provocado desde primera hora de la mañana de este miércoles 29 de octubre, cortes y bloqueos en vías clave de acceso a la ciudad.
Los piquetes han cortado la Ronda Litoral a la altura de Mercabarna y la Ronda de Dalt en el Nus de la Trinitat, provocando largas retenciones y complicaciones de movilidad en plena hora punta.
El Servei Català de Trànsit ha informado que a las 9 horas se ha reabierto el paso a la circulación, aunque la B-20, la ronda de Dalt, ha acumulado más de 11 kilómetros de retenciones en sentido sud a la altura de Cornellà de Llobregat.
CCOO de Industria y UGT-FICA convocaron una huelga del sector del metal en Barcelona para los días 29 y 30 de octubre, debido a la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo del sector.
Tras no llegar a un acuerdo con Unió Patronal Metal·lurgica (UPM), desde CCOO aseguraron que la intransigencia de la patronal no les deja otra opción que movilizar al sector para reclamar un convenio que mejore los salarios, derechos y condiciones laborales de las 200.000 personas que trabajan en el sector.
Los sindicatos han convocado una concentración para este miércoles a las 12 horas frente a Foment de Treball (Via Laietana, 32), donde tiene la sede de la patronal UPM.
Además, han convocado una manifestación el próximo jueves a las 12 horas, que irá desde la plaza del Portal de la Pau hasta la sede de la patronal.
- Buenas noticias para los trabajadores: El Gobierno aprueba la jubilación anticipada sin coeficientes reductores para estos trabajadores
- Pensiones 2026: cuánto subirán y cómo afectarán a tu bolsillo según tu tipo de prestación
- El estadio más alto del planeta: el Mundial 2034 apunta al cielo
- Un trabajador de un club de pádel se baja el sueldo a casi la mitad para mantener el empleo hasta la jubilación, pero la empresa le despide al año en Murcia
- La Seguridad Social añadirá años de cotización correspondientes a periodos sin empleo a quienes hayan trabajado menos de 25 años, para que su pensión no se vea reducida
- Félix Chaqués, extrabajador de Dabiz Muñoz, sobre trabajar con él: 'Lo hacíamos porque era lo que tocaba o por la pasión
- Nuevo tirón de orejas a Pedro Sánchez: el Tribunal de Justicia Europeo le obliga a cambiar una ayuda a los pensionistas por considerarla discriminatoria hacia los hombres
- Kiko Matamoros pierde los papeles en redes tras la derrota del Barça