Huelga del metal en Barcelona hoy: ¿por qué han cortado la ronda y qué carreteras están afectadas?

La huelga del sector del metal en Barcelona ha provocado desde primera hora de la mañana de este miércoles 29 de octubre, cortes y bloqueos en vías clave de acceso a la ciudad.

Los piquetes han cortado la Ronda Litoral a la altura de Mercabarna y la Ronda de Dalt en el Nus de la Trinitat, provocando largas retenciones y complicaciones de movilidad en plena hora punta.

El Servei Català de Trànsit ha informado que a las 9 horas se ha reabierto el paso a la circulación, aunque la B-20, la ronda de Dalt, ha acumulado más de 11 kilómetros de retenciones en sentido sud a la altura de Cornellà de Llobregat.

CCOO de Industria y UGT-FICA convocaron una huelga del sector del metal en Barcelona para los días 29 y 30 de octubre, debido a la falta de acuerdo en la negociación del convenio colectivo del sector.

Tras no llegar a un acuerdo con Unió Patronal Metal·lurgica (UPM), desde CCOO aseguraron que la intransigencia de la patronal no les deja otra opción que movilizar al sector para reclamar un convenio que mejore los salarios, derechos y condiciones laborales de las 200.000 personas que trabajan en el sector.

Los sindicatos han convocado una concentración para este miércoles a las 12 horas frente a Foment de Treball (Via Laietana, 32), donde tiene la sede de la patronal UPM.

⚙️ El 29 i 30 d’octubre : VAGA METALL BCN‼️



❌ La patronal trenca la negociació, segueix enrocada en els seus plantejaments i ho condiciona tot a l'absorció i compensació dels increments.



❌ La seva intransigència ens aboca al conflicte



Comunicat👇https://t.co/U4DJZmIepk pic.twitter.com/Y9iZnCdvfo — CCOO Indústria Catalunya (@FICCOOCat) October 28, 2025

Además, han convocado una manifestación el próximo jueves a las 12 horas, que irá desde la plaza del Portal de la Pau hasta la sede de la patronal.