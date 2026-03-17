Huelga de médicos en Cataluña: convocan manifestación y protestas los días 19 y 20 de marzo

El sindicato Metges de Catalunya ha anunciado nuevas movilizaciones en el marco de la huelga de facultativos que se está desarrollando en España esta semana. Los actos se celebrarán los días 19 y 20 de marzo en Barcelona con el objetivo de visibilizar la situación de la sanidad pública.

Así será la semana de manifestaciones y protestas de los médicos en Barcelona

La primera de las acciones confirmadas tendrá lugar el jueves 19 de marzo desde las 11.00 horas en la Plaça Universitat. Allí, el sindicato transformará en un 'speakers corner', un lugar donde profesionales sanitarios y pacientes podrán compartir públicamente sus reflexiones acerca del estado del sistema sanitario.

En este acto informativo, representantes del sindicato repartirán folletos a los ciudadanos con los que poder explicar sus reivindicaciones para concienciar a la población de que las demandas del colectivo médico buscan mejorar la atención sanitaria, más allá de sus condiciones laborales.

Huelga de médicos / Sport

La segunda gran movilización se producirá el viernes 20 de marzo, cuando los facultativos saldrán a la calle en una manifestación que se ha convocado a las 10.30 horas comenzando en el Hospital del Mar y recorriendo varias calles de la ciudad condal hasta alcanzar el Parlament de Catalunya.

La llegada al Parlamento coincidirá con el pleno en el que los diputados debatirán y votarán los presupuestos de la Generalitat para 2026, un momento clave en la agenda política catalana y muy simbólico.

Además, la manifestación sanitaria confluirá con otra protesta convocada por el sector educativo, ya que los docentes también han anunciado huelga para ese mismo día.

Con estas movilizaciones, Metges de Catalunya busca aumentar la presión institucional y social para reclamar mejoras laborales para los profesionales sanitarios, al mismo tiempo que reforzar los recursos con los que cuenta el sistema público de salud.