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Huelga médica en España 2026: dónde y cuándo serán las manifestaciones en cada comunidad

Los médicos salen a la calle en toda España una vez más

ALICANTE.- PROTESTA DE MEDICOS FRENTE A LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN ALICANTE

ALICANTE.- PROTESTA DE MEDICOS FRENTE A LA SUBDELEGACION DEL GOBIERNO EN ALICANTE / ALEX DOMINGUEZ

David Cruz

David Cruz

Se avecina una semana muy movida en lo que a atención médica se refiere en la mayoría de comunidades autónomas: la huelga de médicos en España marcará una semana de movilizaciones en distintos puntos del país entre el 16 y el 20 de marzo de 2026.

Facultativos de varias comunidades autónomas han convocado concentraciones y manifestaciones para mostrar su rechazo al nuevo Estatuto Marco del personal sanitario, el cual ha levantado numerosas ampollas en el colectivo.

El conflicto se produce después de meses de negociaciones entre el Ministerio de Sanidad y los representantes del sector médico. Los sindicatos denuncian que el anteproyecto pactado con otras organizaciones no recoge las reivindicaciones específicas de los facultativos.

Una de las propuestas más destacadas tendrá lugar en Madrid, como capital del país. Este lunes 16 de marzo se ha convocado una manifestación a las 10.00 horas que ha partido desde el Congreso de los Diputados hasta la sede del Ministerio de Sanidad.

Otras manifestaciones por la huelga de médicos en España

Durante el resto de la semana también se celebrarán concentraciones en hospitales madrileños, a saber:

  • Martes 17 de marzo - Hospital Ramón y Cajal.
  • Miércoles 18 de marzo - Hospital Infanta Leonor.
  • Jueves 19 de marzo - Consejería de Sanidad.
  • Viernes 20 de marzo - Hospital Puerta del Hierro.
Huelga de médicos en Barcelona en enero

Huelga de médicos en Barcelona en enero / Laura Fíguls / ACN

En Cataluña también se preparan movilizaciones: el jueves 19 de marzo se realizará una acción informativa en el metro de Barcelona y el viernes 20 se producirá una manifestación que parte del Hospital del Mar y llega al Parlament.

Por su parte, Andalucía celebrará su protesta más multitudinaria el miércoles 18 de marzo en Sevilla, con una marcha prevista desde el Palacio de San Telmo hasta la Delegación del Gobierno.

Noticias relacionadas y más

Las movilizaciones también llegarán al País Vasco, la Comunidad Valenciana y Castilla y León, con concentraciones en hospitales y centros de salud en ciudades como Bilbao, Alicante, Burgos o Valladolid. Y los sindicatos han anunciado protestas similares en la mayoría de capitales de provincia de España.

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