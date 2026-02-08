Huelga de maquinistas: Fechas y duración del parón de la red ferroviaria

Los todavía recientes accidentes de trenes en Adamuz y en Gelida han provocado mucho movimiento no solo para la sociedad española, sino también entre los propios trabajadores del sector ferroviario.

Tanto es así, que se va a llevar a cabo una huelga general entre los maquinistas del país, tal y como confirmó el propio Sindicato Español de Maquinistas Ferroviarios (Semaf) en un comunicado oficial el pasado 6 de febrero.

"La reunión de hoy ha transcurrido mejor enfocada que la de ayer, ya que hoy se han abordado medidas sobre la seguridad y el mantenimiento del sistema ferroviario. Sin embargo, no han cumplido con nuestras expectativas ya que consideramos que deben ser tratadas con mayor extensión y profundidad", reclamó el Semaf en su comunicado.

Para los que se pregunten la duración de esta huelga, tendrá lugar en las jornadas del lunes 9, martes 10 y miércoles 11 de febrero. Esta huelga supondrá numerosas consecuencias para el transporte público, tanto en Cercanías como en Larga Distancia, pasando por Media Distancia y transporte de mercancías.

Durante esos tres días, el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible se encargará de llevar a cabo una gestión para que haya servicios mínimos.

El Comité General Empresa del Grupo Renfe junto con el Semaf han sido las organizaciones que han convocado esta huelga general entre los maquinistas españoles. Junto a ellos, sindicatos como CCOO, UGT, SFF-CGT, el Sindicato Ferroviario Intersindical y Alferro se han unido también a la causa.

Todos juntos reclaman una mayor seguridad y un cambio estructural. Además, también han protestado por los servicios mínimos que, para ellos, son "abusivos".