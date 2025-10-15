Huelga general 15 de octubre: quién convoca, por qué protestan y condiciones

A pesar de que se haya firmado el tratado de Paz entre Israel y Hamás en un movimiento propiciado por la presión ejercida desde múltiples países a lo largo del mundo, aún es pronto para ver si las condiciones estipuladas en el mismo se aplicarán de manera justa.

Esa es la razón por la que varias instituciones en España han querido prestar apoyo a la situación al convocar numerosas huelgas y manifestaciones en favor del pueblo palestino hoy mismo, día 15 de octubre.

En este caso en concreto, UGT y Comisiones Obreras han convocado huelgas parciales de dos horas que dependerán del horario laboral de cada trabajador en específico.

En este mismo sentido, se ha previsto que esta se produzca de 10:00 a 12:00 en el turno de mañana, de 17:00 a 19:00 en el de tarde y de 2:00 a 4:00 en el de noche.

Además de esto, el sindicato de estudiantes ha convocado también una huelga que, en este caso, será total de 24 horas para la jornada de hoy, llamando a los usuarios de universidades e institutos.

Además de esto, se han propuesto numerosas manifestaciones que saldrán desde los principales puntos neurálgicos de muchas ciudades del país. Entre ellas, destacan Madrid, Barcelona, Tarragona, Valencia, Castellón, Alicante, Elche, Calpe, Sevilla, Málaga, Cádiz, Granada, Córdoba, Almería, Gijón, Oviedo, Guadalajara, Toledo, Murcia, Teruel, Gasteiz, Bilbao, Donostia, A Coruña, Vigo, Ferrol, Compostela, Palencia, Valladolid, Segovia, Salamanca, León, Burgos, Ceuta, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Santander, Palma de Mallorca, Logroño y Mérida.

En este sentido y siguiendo lo estipulado por la constitución, hay que tener en cuenta dos elementos importantes: en primer lugar, todos los trabajadores tienen derecho de acudir a la huelga sin previo aviso y, por otro lado, el estado proporcionará servicios mínimos de transporte y otros sectores esenciales para la vida diaria.

De esta manera, el 15 de octubre promete convertirse en una jornada histórica donde gran parte de España se movilizará ante un conflicto que sigue latiendo a nivel internacional.