Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Arbeloa CarvajalIñigo MartínezBarça - CeltaBarça - Estrella RojaNico WilliamsCuadro playoffs EuroligaA qué hora juega el BarçaEspanyol - Barcelona horarioRadios hoyIzaskun RuizGuardiolaCentral GuardiolaBarça AtlèticMutua Madrid OpenDónde ver Mutua Madrid OpenRafa JodarMotoGP HorariosFlecha Valona 2026Feria de AbrilPaco GonzálezOyarzabalJosefaGimnasioGeorgina RodriguezPS Plus
instagramlinkedin

ACTUALIDAD

Huelga de gasolineras en el Puente de Mayo: así pueden afectarte los paros convocados en toda España

Estas son las horas en las que no podrás repostar

Más del 40% del coste de la gasolina son impuestos

Más del 40% del coste de la gasolina son impuestos

Andrea Riera

Andrea Riera

El precio de la gasolina está ahora mismo en una situación bastante incierta, como si no terminara de encontrar un punto estable. La tensión en la zona de Irán y todo lo que rodea al estrecho de Ormuz está generando nervios en los mercados, ya que este paso marítimo es clave porque por ahí pasa una parte importante del petróleo que se consume en el mundo.

Y a todo esto se suma ahora un problema dentro de España que puede complicar todavía más las cosas. Los trabajadores de las estaciones de servicio han convocado una huelga porque llevan meses intentando cerrar un nuevo convenio colectivo sin llegar a un acuerdo con las empresas.

Las protestas están fijadas para el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo, coincidiendo con el puente del Primero de Mayo y con uno de los mayores movimientos de vehículos del año.

El primer día habrá un paro parcial entre las 12 y las 16 horas, mientras que el segundo la huelga será de todo el día, 24 horas completas. Los sindicatos explican que la elección de estas fechas busca precisamente aumentar la presión por el alto volumen de desplazamientos previsto.

Desde UGT FICA y CCOO Industria aseguran que la situación en la negociación es de bloqueo. En sus comunicaciones hablan de una oferta empresarial "regresiva" y critican que se hayan retirado propuestas que ya estaban sobre la mesa.

En palabras de los sindicatos, se trata de una actitud que consideran "un ataque directo a las plantillas", ya que, según denuncian, "mientras los precios de los carburantes siguen altos, los salarios no acompañan".

Los empleados piden una subida salarial mínima del 2% anual y una cláusula que garantice la actualización según el IPC real más un 0,5%, con el objetivo de no perder poder adquisitivo. Además, también reclaman avances en reducción de jornada, conciliación y mejora de los pluses.

Noticias relacionadas y más

Las empresas defienden que el contexto económico del sector es complicado y que las propuestas deben ajustarse a la realidad de los costes, aunque los sindicatos sostienen que ha habido un retroceso en la negociación tras meses de avances parciales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Guardiola aprueba a su futuro central: 'Ha crecido mucho en España
  2. La frase sobre el fichaje de Julián Álvarez que circula en el Barça
  3. Polémica y reacciones de la actualidad deportiva de Barça y Real Madrid, en directo: sigue toda la radio deportiva
  4. El efecto dominó con Marrero, Remiro y el Barça
  5. Barça - Estrella Roja, en directo hoy: resultado del partido del play-in de la Euroliga, en vivo
  6. Real Madrid - Alavés: resumen, resultado y goles del partido de LaLiga
  7. El factor familiar puede decantar la balanza con Bernardo Silva
  8. Xavi Simons, una apuesta errónea

Trump lee la biblia en el despacho Oval: "Abandonaron al Señor. Por eso, él les ha traído todo este mal"

Trump lee la biblia en el despacho Oval: "Abandonaron al Señor. Por eso, él les ha traído todo este mal"

Jessica Goicoechea, enamorada de una de las celebridades más populares de España

Jessica Goicoechea, enamorada de una de las celebridades más populares de España

Elisabeth Iborra, sommelier de carne: "Un buen chuletón tiene que tener la superficie con la costra caramelizada por la reacción de Maillard, una segunda capa rosadita y una tercera más rojita donde se concentran los jugos"

Elisabeth Iborra, sommelier de carne: "Un buen chuletón tiene que tener la superficie con la costra caramelizada por la reacción de Maillard, una segunda capa rosadita y una tercera más rojita donde se concentran los jugos"

Huelga de gasolineras en el Puente de Mayo: así pueden afectarte los paros convocados en toda España

Huelga de gasolineras en el Puente de Mayo: así pueden afectarte los paros convocados en toda España

La respuesta de Armengol a Tellado: "No hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse"

La respuesta de Armengol a Tellado: "No hay nada más cobarde que dirigirse a la única persona de esta Cámara que no puede defenderse"

Sánchez acusa al PP de dar "patadas" a la Constitución en el pacto con Vox en Extremadura y Feijóo insiste en la subida de impuestos

Sánchez acusa al PP de dar "patadas" a la Constitución en el pacto con Vox en Extremadura y Feijóo insiste en la subida de impuestos

La mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, dona 120.000 euros para el tratamiento del niño con síndrome de Nedamss

La mujer de Cristiano Ronaldo, Georgina Rodríguez, dona 120.000 euros para el tratamiento del niño con síndrome de Nedamss

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia

Guerra de Ucrania, en directo: última hora y noticias sobre el conflicto con Rusia