Huelga de gasolineras en el Puente de Mayo: así pueden afectarte los paros convocados en toda España

El precio de la gasolina está ahora mismo en una situación bastante incierta, como si no terminara de encontrar un punto estable. La tensión en la zona de Irán y todo lo que rodea al estrecho de Ormuz está generando nervios en los mercados, ya que este paso marítimo es clave porque por ahí pasa una parte importante del petróleo que se consume en el mundo.

Y a todo esto se suma ahora un problema dentro de España que puede complicar todavía más las cosas. Los trabajadores de las estaciones de servicio han convocado una huelga porque llevan meses intentando cerrar un nuevo convenio colectivo sin llegar a un acuerdo con las empresas.

Las protestas están fijadas para el jueves 30 de abril y el domingo 3 de mayo, coincidiendo con el puente del Primero de Mayo y con uno de los mayores movimientos de vehículos del año.

El primer día habrá un paro parcial entre las 12 y las 16 horas, mientras que el segundo la huelga será de todo el día, 24 horas completas. Los sindicatos explican que la elección de estas fechas busca precisamente aumentar la presión por el alto volumen de desplazamientos previsto.

Desde UGT FICA y CCOO Industria aseguran que la situación en la negociación es de bloqueo. En sus comunicaciones hablan de una oferta empresarial "regresiva" y critican que se hayan retirado propuestas que ya estaban sobre la mesa.

En palabras de los sindicatos, se trata de una actitud que consideran "un ataque directo a las plantillas", ya que, según denuncian, "mientras los precios de los carburantes siguen altos, los salarios no acompañan".

Los empleados piden una subida salarial mínima del 2% anual y una cláusula que garantice la actualización según el IPC real más un 0,5%, con el objetivo de no perder poder adquisitivo. Además, también reclaman avances en reducción de jornada, conciliación y mejora de los pluses.

Las empresas defienden que el contexto económico del sector es complicado y que las propuestas deben ajustarse a la realidad de los costes, aunque los sindicatos sostienen que ha habido un retroceso en la negociación tras meses de avances parciales.