Hoy sale el nuevo EA Sports FC 26: el cabreo monumental de Adil Rami

Cada año en el mundo de los videojuegos hay un acontecimiento señalado en rojo en el calendario, especialmente para los fanáticos del fútbol. Se trata del lanzamiento de FC 26, el título de EA Sports que sigue marcando tendencia en la industria. Millones de usuarios de todo el mundo esperan con ansias su llegada, ya que cada nueva edición trae consigo innovaciones, mejoras técnicas y modos de juego que generan gran expectación.

En esta nueva edición, FC 26 ha vuelto a superar las expectativas con novedades que lo consolidan como el simulador de fútbol más popular del planeta. Una de las grandes incorporaciones es un modo inspirado en el fútbol reducido, con dinámicas similares a torneos urbanos y reglas alternativas que aportan frescura. Este tipo de innovaciones mantiene vivo el interés de la comunidad y demuestra que la saga todavía tiene mucho que ofrecer.

El 'tiempo libre' más común de los futbolistas

El fenómeno de FIFA no se queda únicamente en las consolas. Muchos futbolistas profesionales también participan activamente en la comunidad. A lo largo de los años, son numerosos los jugadores que han confesado que disfrutan jugando y compitiendo online, llegando incluso a retransmitir sus partidas. FIFA 26 no ha sido la excepción: desde estrellas consagradas hasta jóvenes promesas, todos quieren probar suerte con sus propios avatares digitales.

Un ejemplo llamativo ha sido el del exfutbolista Adil Rami, campeón del mundo con Francia en 2018, que ha compartido en directo sus experiencias con FC 26. Como cualquier otro jugador, Rami ha perdido la paciencia en más de una ocasión al sufrir un penalti polémico o un pase fallido. Sus reacciones, entre golpes en la mesa y gestos de desesperación, se han vuelto virales y reflejan esa dualidad entre diversión y frustración que caracteriza a este título.

El central francés ha subido un video en sus redes sociales en el que se le ve golpeando la mesa con el mando tras equivocarse a la hora de defender. En una jugada del equipo rival, se equivoca pulsando el 'pause' y acaba concediendo gol. Su reacción no tiene desperdicio.

De campeón del mundo a jugador de EA

Adil Rami fue un defensa central francés que tuvo una trayectoria muy interesante Europa, pasando por clubes como Lille, Valencia, Milan, Sevilla, Villarreal y Marsella. Con el Lille logró un doblete histórico en la temporada 2010-11 al conquistar la Ligue 1 y la Copa de Francia, mientras que con el Sevilla se proclamó campeón de la UEFA Europa League en 2016.

A nivel de selecciones, formó parte del plantel de Francia que levantó la Copa del Mundo en Rusia 2018, sumando así el mayor título de su carrera. En total, disputó más de 400 partidos profesionales, consolidándose como un central de jerarquía y experiencia internacional.