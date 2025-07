Así es hoy David Castillo, Jonathan en 'Aída': De 'Esperanza Sur' a la poesía

Durante los primeros años de siglo XXI la televisión en España estaba dominada por las series de producción nacional. No existían todavía las plataformas como Netflix que permiten ver el contenido deseado, en el momento que prefiramos del día.

En el pasado las series se emitían después de las noticias de la noche, en el 'prime time' televisivo, y las reinas del cotarro eran 'Aquí no hay quien viva', 'Los hombres de Paco', 'Los Serrano', 'Física o química' o 'El internado'.

Una de las más seguidas y que se guardan en el recuerdo con más cariño es 'Aída', que se situaba en un barrio español (inventado), Esperanza Sur, de toda la vida con situaciones cómicas pero que podían asimilarse a lo que pudieran vivir los espectadores en sus carnes.

Además disfrutaba de la libertad de funcionar con un tipo de humor que hoy ya se considera fuera de lugar y sería imposible de reproducir en una serie de sus características.

Una de las claves, si no la principal, fue la elección de los personajes: Carmen Machi en el papel de Aída, Paco León como 'Luisma', Mariano Peña haciendo de Mauricio Colmenero... y David Castillo en la piel de Jonathan, el hijo de la protagonista.

El personaje era el típico niño travieso con más calle que las farolas y se acostumbraba a meter en problemas derivados de actuar sin pensar demasiado. Sin embargo, su actor poco o nada tiene que ver con esa estética que mostraba 'el Jonathan' en la pequeña pantalla, sobre todo ahora, que ya tiene 32 años.

Ahora ya es un hombre hecho y derecho, pero su etapa adolescente fue algo más complicada. Empezó a salir en la tele con tan solo ocho años y se convirtió en el niño más famoso de España, pero eso no era siempre sencillo, según él mismo comentó en su intervención en el podcast 'El sentido de la birra'.

"Era una serie para mayores (...) Al principio era como un juego, pero en mi adolescencia, yo lo empecé a llevar peor porque yo quería hacer cosas de adolescentes. Al final yo no iba a clase y yo empecé a sufrir mucho con eso", revelaba.

También se lamentaba de "haber visto cosas que no debería haber visto" un niño con "12 años", edad con al que entró a la serie, cosa que no ayudó a tener la vida tranquila que le hubiese gustado, aunque no se arrepiente de esa etapa como actor juvenil.

De hecho, eso es lo que le permitió seguir trabajando como actor. Tras abandonar la serie con 23 años entró a formar parte del elenco de 'Amar es para siempre' y se mantuvo durante 200 capítulos. Después, apareció también en 'El Cid' o en 'La última', junto a Aitana y Miguel Bernardeau.

Lo más sorprendente, sin embargo, es su faceta como poeta y ha publicado el recopilatorio de poemas, 'Piedra de madera'. Él mismo se define como 'Duende' Castillo en su perfil en Instagram, donde también promociona su último trabajo, 'Mihura, el último comediógrafo', una obra teatral que repasa la vida y obra del dramaturgo Miguel Mihura.