CIBERSEGURIDAD

¿Tu hotel te pide el DNI? Un experto en ciberseguridad explica por qué no deberías entregarlo

Para poder evitar ciertos riesgos, este experto recomienda no compartir nuestro DNI o pasaporte original.

DNI

DNI

Álex Pareja

Álex Pareja

El experto en ciberseguridad Bruno Pérez Juncà, durante una de sus intervenciones en TV3, recomienda no entregar jamás el DNI original en hoteles o alojamientos turísticos. Según él, lo ideal es mostrar el documento para identificación, pero teniendo en consideración algunos aspectos.

Qué entregar en hoteles y alojamientos

Si en el hotel o el alojamiento piden una copia de nuestro DNI o pasaporte, esta debería ser una fotocopia en blanco y negro que claramente se perciba como tal. Además, recomienda añadir una marca de agua que diga “Copia” para que quede patente que no es el original y así evitar que pueda usarse de forma fraudulenta.

Otra recomendación clave es pixelar o borrar todos los datos que no sean imprescindibles, como la foto, fecha de emisión o validez, firma y otros elementos que no son necesarios para el registro. Solo deberían quedar visibles los datos básicos que exige la normativa, como nombre y apellidos, número de documento y dirección, con el fin de minimizar el riesgo de suplantación de identidad.

Pérez Juncà advierte que entregar el DNI original puede dar lugar a fraudes como abrir cuentas bancarias falsas o solicitar préstamos a nombre de la persona. Por ello, usar la copia en blanco y negro con marca de agua y datos reducidos es la forma más segura y recomendada para proteger la identidad de los viajeros, incluso si se tiene que enviar por correo electrónico.

En resumen, no dar nunca el DNi o pasaporte original, hacer copia en blanco y negro, agregar marca de agua y eliminar datos innecesarios son las claves para que el trámite sea legal y seguro sin poner en riesgo la privacidad ni la seguridad personal.

Esto protege tanto al viajero como al establecimiento ante posibles problemas legales o fraudes, y esto también aplica a cualquier otro momento donde sea necesaria la entrega de estos documentos.

