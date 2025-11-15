CIBERSEGURIDAD
¿Tu hotel te pide el DNI? Un experto en ciberseguridad explica por qué no deberías entregarlo
Para poder evitar ciertos riesgos, este experto recomienda no compartir nuestro DNI o pasaporte original.
El experto en ciberseguridad Bruno Pérez Juncà, durante una de sus intervenciones en TV3, recomienda no entregar jamás el DNI original en hoteles o alojamientos turísticos. Según él, lo ideal es mostrar el documento para identificación, pero teniendo en consideración algunos aspectos.
Qué entregar en hoteles y alojamientos
Si en el hotel o el alojamiento piden una copia de nuestro DNI o pasaporte, esta debería ser una fotocopia en blanco y negro que claramente se perciba como tal. Además, recomienda añadir una marca de agua que diga “Copia” para que quede patente que no es el original y así evitar que pueda usarse de forma fraudulenta.
Otra recomendación clave es pixelar o borrar todos los datos que no sean imprescindibles, como la foto, fecha de emisión o validez, firma y otros elementos que no son necesarios para el registro. Solo deberían quedar visibles los datos básicos que exige la normativa, como nombre y apellidos, número de documento y dirección, con el fin de minimizar el riesgo de suplantación de identidad.
Pérez Juncà advierte que entregar el DNI original puede dar lugar a fraudes como abrir cuentas bancarias falsas o solicitar préstamos a nombre de la persona. Por ello, usar la copia en blanco y negro con marca de agua y datos reducidos es la forma más segura y recomendada para proteger la identidad de los viajeros, incluso si se tiene que enviar por correo electrónico.
En resumen, no dar nunca el DNi o pasaporte original, hacer copia en blanco y negro, agregar marca de agua y eliminar datos innecesarios son las claves para que el trámite sea legal y seguro sin poner en riesgo la privacidad ni la seguridad personal.
Esto protege tanto al viajero como al establecimiento ante posibles problemas legales o fraudes, y esto también aplica a cualquier otro momento donde sea necesaria la entrega de estos documentos.
