Los hosteleros reaccionan a la ley antitabaco en las terrazas: "Vente tú y ocúpate de que el cliente no fume. No me hagas hacer de policía"

La nueva ley antitabaco que prohíbe fumar (y vapear) en las terrazas de bares y restaurantes ha encendido los ánimos en la hostelería española. A través de las redes sociales, varios hosteleros resumen su malestar con una frase clara: piden que sea la Administración quien haga cumplir la norma y no convertir al camarero en policía de los clientes.

Temen tanto el impacto psicológico sobre los trabajadores como el golpe en las ventas, porque muchos fumadores podrían dejar de salir a tomar algo si no pueden encender un cigarrillo ni siquiera al aire libre. El impacto de esta nueva ley, desde luego, no se ha hecho esperar entre los profesionales.

El camarero, convertido en vigilante

Una de las quejas más repetida es la de tener que asumir un papel de vigilancia que, según ellos, no les corresponde: pedir al cliente que apague el cigarro, discutir con quien se resiste, asumir posibles conflictos e incluso arriesgarse a sanciones si alguien fuma en la terraza.

Las patronales recuerdan que ya se adaptaron a la prohibición de fumar en el interior de los locales desde 2005 y que ahora las terrazas eran el último espacio donde fumadores y no fumadores convivían con cierta flexibilidad. Con la nueva norma, temen más tensión en el día a día.

Miedo al impacto en el negocio

Además del conflicto práctico, los hosteleros insisten en que la prohibición va a afectar de lleno al negocio. Algunos grupos grandes confían en poder absorber mejor el golpe, pero advierten de que los pequeños bares y cafeterías, que ya van muy justos, pueden sufrir mucho más.

En encuestas previas, la hostelería llegó a estimar que una medida así podría provocar caídas de hasta el 40% de clientes en determinados locales muy frecuentados por fumadores. El recuerdo de la primera gran ley antitabaco pesa: entonces, los estudios hablaban de pérdidas cercanas al 20% en bares y ocio nocturno y de hasta 56.000 empleos directos destruidos en el sector, además de un impacto relevante en el PIB.

Nueva ley antitabaco: más zonas sin humo, cerco a 'vapers' y prohibición de uso a menores / Libre

Ahora, aunque el contexto ha cambiado y el consumo de tabaco lleva años bajando, el cierre de terrazas por falta de clientes podría restar ingresos a los negocios y a los propios ayuntamientos, que cobran tasas por cada mesa en la calle. Esto, por ahora, no puede medirse con datos reales.

Turismo y competitividad

La hostelería insiste también en el efecto sobre el turismo. España es un país de terrazas y de vida social en torno a bares y restaurantes, y muchos hosteleros temen que la prohibición pueda sorprender a visitantes que vienen de países donde fumar en terraza sigue siendo posible.

De hecho, en Europa, solo Suecia tiene una restricción similar, con otros países como Francia excluyendo las terrazas de su normativa. Por eso algunos califican la medida de desproporcionada y aseguran que no es una ley contra el tabaco, sino contra los hosteleros.