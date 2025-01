Una hostelera crítica a unos clientes por lo que se pidieron en el restaurante: "Eres un rata"

Una hostelera alzó la voz para criticar de forma muy contundente a un grupo de clientes que fueron a comer a su restaurante, 'Arroz y Desgracias', un negocio familiar que triunfa en la plataforma de Twitch por retransmitir sus directos mientras cocinan desde su local de Guadalix de Sierra, Madrid.

En el video, que publicaron ellos mismos a su cuenta de TikTok, expresó el malestar de Isabel, empleada, tras la visita incómoda de unos clientes al establecimiento. La cocinera empezó a introducir la historia en el canal de Twitch que "viene una mesa de seis personas con una media de edad de 58 años".

Lo primero que piden al llegar son seis vasos de agua, por norma todos los restaurantes de España están obligados a proporcionar a sus clientes agua potable sin envasar de forma totalmente gratuita. Isabel comentó a la mesa que mejor una botella de agua, ya que no tenía jarra. Uno de ellos le contestó que "quiero seis vasos" y al cabo de unos minutos volvieron a pedir otra ronda de vasos.

La empleada, impactada por lo sucedido con la bebida, relató que más tarde "me pide el cliente un limón y se lo cobró". Un suceso que hizo alucinar al comensal: "¿Oye esto de varios qué es?". Ella le contestó que "no te tengo de invitar, ya que no me has dejado dinero en mi casa por la bebida". También, recalcó que tuvo que limpiar los vasos en el lavavajillas y que eso cuesta un dinero.

Isabel no se mordió la lengua y explotó contra él en el canal de Twitch comentado: "Tu de qué vas, no has salido de España, en todas partes te cobran". Por otro lado, puso un ejemplo de una pareja que fue y se gastó 98'5 euros y pidieron otros dos cafés y ella se los regaló. "Te invitó porque eres buen cliente, pero si eres un rata de cliente por qué te he de invitar", indicó indignada por la visita de esos comensales.