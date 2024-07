Hospitalizan de urgencia a Fedez, el exmarido de Chiara Ferragni, a causa de una hemorragia interna

Fedez, el exmarido de Chiara Ferragni, ha sido ingresado de urgencia en un hospital de Milán a causa de una hemorragia interna. El rapero ha comunicado su situación a través de redes sociales:

"Muchas gracias de corazón a los médicos y enfermeras del Policlínico de Milán, que afortunadamente encontraron la hemorragia interna antes de que fuese demasiado tarde", escribía este jueves.

Y añadía: "Me río de esto y ni siquiera sé por qué todavía puedo hacerlo. Soy como DJ Khaled cuando dice 'una más', pero con hemorragia interna".

A través de Instagram ha desmentido los rumores de su ingreso y ha contado como se encuentra:

"Es un periodo difícil desde diferentes puntos de vista. No sé en qué se basan, pero algunos medios han señalado que estoy aquí por abuso de alcohol y drogas, no es así en absoluto", ha confesado.

"Muchas gracias a todos por los mensajes que son realmente reconfortantes en un momento que no es fácil desde muchos puntos de vista. Espero que hoy me den el alta", informa.

"Tengo que tomar medicamentos todos los días, prestar atención a mi dieta, a menudo tengo problemas de digestión y dolores de estómago", explicó el rapero poco después.. Espero que hoy me den el alta", relata.

Otros problemas de salud

A principios de 2022 le detectaron un cáncer de páncreas y su salud se ha visto afectada, esta vez, ha sido ingresado por una hemorragia interna:

"Me encuentro hospitalizado debido a dos úlceras que me han provocado una hemorragia interna. Gracias a dos transfusiones de sangre ahora estoy mucho mejor. Agradezco al personal médico que literalmente me salvó la vida", escribía el artista italiano en sus redes sociales.