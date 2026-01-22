'El Hormiguero': ¿Quién es El Xokas? Todo sobre el invitado de hoy, 22 de enero

El plató de 'El Hormiguero' recibe este jueves, 22 de enero, a uno de los creadores de contenido más conocidos, y también más polémicos, del streaming en España: Xokas. Su visita al programa presentado por Pablo Motos es la confirmación de lo mucho que interesa en estos momentos este campo que triunfa en Twitch y YouTube, con figuras capaces de movilizar a millones de seguidores.

Con casi 10 millones de seguidores en todos sus canales, el contenido de Xokas es muy variado, abarcando desde gameplays hasta viajes o retos que le han permitido saltar a la fama rápidamente en el mundo hispanohablante.

¿A quién encontramos detrás del nombre artístico de Xokas?

La persona que se esconde tras el pseudónimo Xokas no es otro que Joaquín Domínguez, un joven nacido en A Coruña y creado en Galicia cuyo salto a la fama se produjo con Twitch, donde comenzó retransmitiendo partidas de videojuegos como World of Warcraft y League of Legends.

Sin embargo, con el paso del tiempo fue ampliando su contenido con charlas, reacciones, y sobre todo, opiniones sin filtro que le han valido tanto fans como detractores. Su estilo directo, provocador y espontáneo es una de las claves de su éxito y también del debate constante que genera en redes sociales. Es probable que hoy 'la líe' en 'El Hormiguero' como hace en sus directos.

En todo caso, en los últimos años, Xokas se ha consolidado como uno de los streamers más vistos de habla hispana, superando los 1,5 millones de seguidores en Twitch y alcanzando 10 millones de fans entre todos sus canales. Lo más sorprendente es que estos le siguen no solo por su afición al gaming: sus opiniones sobre temas sociales, políticos, económicos o personales se viralizan.

Como íbamos diciendo, la trayectoria de Xokas no ha estado exenta de controversias. En 2022 protagonizó una fuerte polémica tras reconocer problemas fiscales relacionados con su residencia en Andorra, un episodio que le situó en el centro del debate sobre impuestos y creadores de contenido. ¿Hablará de ello esta noche?