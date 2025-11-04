'El Hormiguero': William Levy y Paula Echevarría, invitados de esta noche, 4 de noviembre

La semana avanza y también lo hacen los invitados que llegan a 'El Hormiguero', el programa más visto de Antena 3, y cita imprescindible para muchos intérpretes que acuden para presentar sus nuevos proyectos cinematográficos o televisivos en el plató de Pablo Motos.

En este caso, son William Levy y Paula Echevarría los actores que se sientan este martes 4 de noviembre en 'El Hormiguero' para hablar acerca de su nueva serie, 'Camino a Arcadia'. Una ficción exclusiva de SkyShowtime que se podrá ver en la plataforma desde el 4 de noviembre y que promete emociones muy fuertes.

En esta historia, el protagonista vive en la ciudad canaria de Arcadia con su hijo y su nueva pareja, pero lo que pocos saben es que esconde un oscuro pasado violento en México...

Así es 'Camino a Arcadia', la nueva serie de SkyShowtime con William Levy y Paula Echevarría

Pablo, un hombre que lo tiene todo: una vida tranquila, una comunidad unida y un hijo al que adora. Como entrenador de un equipo juvenil de lucha canaria, es conocido por su amabilidad y su actitud tranquila en la apacible ciudad de Arcadia. Nadie conoce la verdad sobre su oscuro y peligroso pasado.

Tras vivir al límite en México, escapó de su violenta vida para proteger a su hijo Bruno. Convertirse en padre lo cambió todo para él, pero huir de su antigua vida tuvo un coste. Su mujer, a la que dejó atrás, nunca le ha perdonado. Ahora ella ha vuelto, dispuesta a destrozar el mundo que él ha construido. Mientras resurgen viejos secretos y hierve la tensión, Pablo se ve obligado a enfrentarse a su pasado.

¿Podrá proteger a su hijo y aferrarse al paraíso que creó, o destruirá su vida anterior todo lo que ama?

William Levy y Paula Echevarría son dos de sus protagonistas, aunque en el reparto también encontramos a Michelle Renaud, Hernán Mendoza, Gerardo Taracena y Andrea Duro, entre otros.