'El Hormiguero': ¿por qué visita Juan del Val esta noche el programa como invitado?

Juan del Val, por una noche, abandona su puesto habitual como colaborador de 'El Hormiguero' para convertirse en uno de los invitados de la semana. Este jueves 6 de noviembre, el también escritor y pareja de Nuria Roca se sienta con Pablo Motos para hablar de uno de sus últimos logros: alzarse con el galardón del Premio Planeta 2025.

Una victoria, por cierto, bastante polémica en redes sociales: mientras que algunas voces valoran de forma muy positiva que el escritor triunfase hace unos días en este certamen, otros ponen en duda su calidad literaria.

'Vera, una historia de amor' es el libro que le ha dado el triunfo a Juan del Val, una historia ambientada en la alta sociedad sevillana que habla del amor como pocas veces se ha hecho: de forma clara, apostando siempre por el amor verdadero.

Así es 'Vera, una historia de amor', la novela de Juan del Val que ha ganado el Premio Planeta 2025

Juan del Val vive uno de los momentos más dulces de su carrera. El escritor, periodista y colaborador televisivo ha ganado 1 millón de euros con esta novela ambientada en la alta sociedad sevillana, donde los lujos, las apariencias y las pasiones se entrelazan con una historia tan elegante como desgarradora.

Vera ha seguido siempre las reglas: ha vivido durante más de veinte años con la elegancia, la discreción y la dignidad exigidas a la esposa de un marqués. Pero ahora, a los cuarenta y cinco, recién separada y sin nadie que le dicte qué hacer, empieza a plantearse preguntas que nunca se había permitido.

En medio de esta búsqueda aparece Antonio. Es más joven, de origen modesto y ajeno a su mundo. No es solo la atracción lo que los une, sino algo más profundo: la posibilidad de salirse del guion. Ese vínculo, tan improbable como provocador, será el detonante de unos hechos que nadie anticipa.

El exmarido de Vera no acepta que esta se haya rebelado, y lo que comienza como despecho se va convirtiendo en algo mucho más siniestro. Hay cosas que el marqués no soporta perder. Y algunas pérdidas, cuando se acumulan, pueden llevarte al límite.