'El Hormiguero' saca la artillería pesada para empezar la nueva temporada: estos son los primeros invitados

Empieza la cuenta atrás para que vuelva a antena 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos. El formato de Antena 3 es el claro dominador de la franja horaria, a pesar de la irrupción de 'La Revuelta', conducido por David Broncano. El equipo de Motos ya tiene todo preparado para la veinteava temporada que empezará el lunes 1 de septiembre.

La pasada temporada no fue nada sencilla para 'El Hormiguero', debido a que el innovador formato de La1 le puso las cosas muy complicadas. No obstante, el programa de Antena 3 siguió apostando por lo que hacía y acabó liderando en el 70% de las ocasiones, unos datos excelentes.

Antes de irse de vacaciones, Motos acudió al pódcast 'Tengo un plan', realizado por Sergio Beguería y Juan Domínguez, para desvelar cómo fue la competencia con 'La Revuelta' durante todo el año, entre otros aspectos.

El presentador de Atresmedia desveló que la temporada fue "brutal", ya que "ha habido pelea. Entonces, la competencia nos ha dado un extra de que la gente se una. Es un equipo que lleva 19 años juntos. Nos ha unido y, por otro lado, hemos estado más finos que nunca".

Después de dos meses sin emitir un programa en directo, 'El Hormiguero' ya ha comunicado quiénes serán los primeros invitados de la veinteava temporada, en una semana en la que 'La Revuelta' no se emitirá, debido a que empezarán siete días más tarde, el 8 de septiembre.

Los primeros invitados de la veinteava temporada

El inicio de la temporada lo abrirán dos caras muy reconocidas: Bertín Osborne y Sergio Ramos. Ambos acudirán el lunes para pasar un gran rato con el presentador valenciano, aunque, por ahora, se desconoce el motivo por el que irán juntos.

La noche del martes será para Joaquín Sánchez y Susana Saborido para promocionar la nueva temporada de su programa 'Emparejados'. El miércoles acudirá un clásico del programa: el escritor y periodista Arturo Pérez Reverte.

Para cerrar la semana, el equipo de Motos ha decidido contar con la actriz Ester Expósito. Con estos invitados, 'El Hormiguero' saca la artillería pesada para empezar una temporada llena de éxitos.