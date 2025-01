Ni 'El Hormiguero' ni 'La Revuelta': Gonzalo Miró desvela qué programa prefiere ver por las noches

Desde el pasado mes de septiembre que se estrenó 'La Revuelta', Antena 3 y TVE han generado una guerra por la audiencia. El formato de David Broncano ha supuesto un terremoto en la lucha del acces prime time, ya que la televisión pública compite directamente contra 'El Hormiguero', anterior líder indiscutible de la franja horaria.

Gonzalo Miró es uno de los rostros más conocidos de la televisión española. El periodista deportivo, además de ser especialista en fútbol, también es colaborador televisivo y da su opinión sobre actualidad, política o incluso temas del mundo del corazón.

Ahora, en una entrevista concedida a 'El Español', el madrileño se ha pronunciado sobre esta competencia televisiva: "Me parece importante que la televisión pública apueste por dar guerra, independientemente de que a uno le guste más uno u otro presentador, un programa u otro. De lo que se trata es de que la oferta sea variada y que no haya solo una cosa que ver. Así que en ese sentido, es inevitable tener que dar la enhorabuena a Televisión Española, aunque solo sea porque la apuesta le ha salido muy bien".

El periodista está en una posición complicada, ya que es colaborador habitual en el programa 'Estudio Estadio' de RTVE y en 'Espejo Público' y 'La Roca', de Atresmedia.

Sin embargo, se ha 'mojado' y ha confesado qué programa le gusta más ver por las noches: "Creo que es muy positivo que haya esa competencia en televisión, aunque he de decir que también soy muy de Wyoming y 'El Intermedio'. Me gusta decirlo porque ahora todo el mundo se debate entre uno y otro, como si 'El Intermedio' no llevase ya 20 años en parrilla. Es una forma de ver la actualidad y la política que me divierte mucho".