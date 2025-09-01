Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
'El Hormiguero' regresa y rescata a un irascible Bertín Osborne por el tema de su hijo: "¡Me la sopla!"

El programa volvía de vacaciones con Pablo Motos a los mandos de la nueva temporada y con el presentador y cantante madrileño como invitado

Bertín Osborne acude al primer programa de 'El Hormiguero'.

Pol Langa

El programa estrella de Antena 3, 'El Hormiguero', regresaba este lunes por la noche a la parrilla tras un mes de vacaciones de verano y con las pilas totalmente cargadas por todo el equipo encabezado por Pablo Motos por 20ª temporada.

Como es habitual, en el primer programa se han presentado las novedades de cara a este curso, además de contar con la presencia de uno de los invitados habituales de confianza. El elegido fue el buen amigo del programa, Bertín Osborne, a quien el presentador pareció tocar las narices con las cuestiones iniciales, aunque nada más lejos de la realidad.

Tensión por las críticas por mostrar a su hijo

"¿Qué tal el verano?", empezaba la entrevista el valenciano para romper el hielo, aunque lo acompañaba de una pregunta con cierto trasfondo: "¿Has tenido movidita, no?", ponía sobre la mesa. "En el campo, no he salido", comentaba el 'celebrity' madrileño con cara de contrariedad, por lo que Motos le pedía que no se "enfadase con él" tras un breve silencio en plató.

Motos hacía referencia a la polémica con las imágenes junto a su último hijo, David, que aparecieron en las portadas de la prensa del corazón y quería indagar un poco más en ello y a toda la "movida": "¡La movida la hacen ellos... Qué coño movida, ni movida!", respondía Bertín, airado.

Esta situación se explica por las críticas que recibió el presentador y cantante al anunciar que sería padre nuevamente con casi 70 años, edad que tiene en la actualidad: "Ahora se pueden tener (hijos) con esta edad", comentaba Osborne.

"Tengo un niño que es un encanto. La gente decía, 'lo tiene escondido', 'se avergüenza y no lo saca'... Ahora lo saco y otro follón... Si hago una cosa porque la hago y si no la hago porque no... ¡A mi me la sopla!", espetaba finalmente.

Bertín Osborne posa con su hijo

Bertín Osborne posa con su hijo / ¡HOLA!

Lejos de frenar, aprovechaba el altavoz del programa para denunciar que le parece grave que "tuviera que dar explicaciones... hombre, no me jodas", le decía a un Pablo Motos que sabía que su invitado se estaba poniendo tenso.

Para aligerar el ambiente, bromearon con el físico del presentador: "Todo fibra", decía el valenciano antes de recibir una pregunta un tanto extraña del famoso heredero de los toros de Osborne: "Pero todo funciona igual, ¿no?", haciendo una clara referencia a la capacidad sexual. "Ahora hay que preguntar porque dicen que los esteroides aflojan un poco el...", continuaba, aunque recibía la respuesta negativa de su contraparte en la mesa, que terminó con el tema preguntando si "tenía que estar todo el rato hablando de 'pichas'".

