Es noticia
'El Hormiguero': el motivo por el que Antonio Orozco es el invitado de hoy, 20 de enero

Ayer, 'El Hormiguero' canceló su emisión a última hora por la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba)

Antonio Orozco en 'El Hormiguero'

Antonio Orozco en 'El Hormiguero' / Antena 3

David Cruz

David Cruz

Debido a la actualidad informativa provocada por la tragedia ferroviaria en Adamuz (Córdoba), 'El Hormiguero' no emitió la entrevista que ayer tenía preparada con Óscar Casas y Ana Mena. Sin embargo, excepto cambio de última hora, se mantiene el calendario de invitados y esta noche, martes 20 de enero, será Antonio Orozco el que se siente con Pablo Motos para hablar acerca de su nuevo proyecto musical.

El cantante acude al programa de Antena 3 antes de que de comienzo su próxima gira de conciertos por Europa y también el tour que va a presentar y que le llevará por España durante los próximos meses.

Antonio Orozco es uno de los cantantes españoles más importantes de las últimas décadas y uno de los más queridos por el público, con millones de oyentes mensuales en plataformas especializadas.

Coach de 'La Voz' durante muchas ediciones, también hablará en 'El Hormiguero' sobre su libro 'Inevitablemente yo', una historia narrada en primera persona sobre el viaje personal y creativo que le ha llevado al mejor momento de su carrera en su 25 aniversario en la música después de haber atravesado una grave crisis personal por la que tuvo que pedir ayuda y parar su carrera temporalmente.

Así será la nueva gira de Antonio Orozco por España y Europa

Primero, Antonio Orozco visitará varias ciudades europeas como Londres, París, Dublín, Berlín, Bruselas y Zúrich a principios de marzo de 2026. Una etapa internacional especialmente pensada para fans españoles que viven en estos países.

Después, dará comienzo 'La gira de tu vida', un tour con el que recorrerá muchas ciudades españolas a partir de junio de 2026 y hasta finales de año, destacando Gijón (6 de junio), Sevilla (4 de julio), Madrid (19 de septiembre), Granada (26 de septiembre), A Coruña (3 de octubre), Tarragona (14 de noviembre) o Barcelona (22 de diciembre), entre otras.

En total, esta gira tendrá más de 20 paradas en toda España, sin tener en cuenta las fechas internacionales de marzo de 2026. Un regreso a los escenarios muy esperados por sus miles de fans.

