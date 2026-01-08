Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Atlético - Real MadridAtlético - Real Madrid dónde verAlineación Real MadridFinal Supercopa de EspañaJoan GarciaPaco BautistaPSG - MarsellaDónde ver PSG MarsellaCopa ÁfricaDinero SupercopaMercado de Fichajes hoyCañizaresCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyAccidente Calleja DakarRival Barça CopaRival Madrid CopaCuadro Copa ÁfricaHaciendaJorge Rey
'El Hormiguero': ¿por qué María José Campanario es una de las invitadas de hoy, 8 de enero de 2026?

A día de hoy, uno de los formatos que mejor le funciona a Antena 3 es 'El desafío', un concurso protagonizado por diferentes celebridades que se ponen a prueba en varias disciplinas físicas y mentales. Y con motivo del estreno de su sexta edición, tres protagonistas se sentarán esta noche, 8 de enero de 2026, en el plató de 'El Hormiguero'.

El programa presentado por Pablo Motos despide esta semana atípica marcada por los Reyes Magos con la visita de Roberto Leal, presentador de 'El desafío', y de María José Campanario y Eduardo Navarrete, dos de los ocho nuevos concursantes del formato.

Así será la visita de María José Campanario y compañía a 'El Hormiguero'

'El desafío' es un programa donde enfrenta a famosos a retos extremos, con el objetivo de ser el mejor en el juego. Cada participante tendrá que rendir al máximo en algunas pruebas fijas que tendrá cada emisión, y al mismo tiempo, se someterán a difíciles 'desafíos' para los cuales habrá que entrenar a lo largo de la semana.

Roberto Leal, María José Campanario y Eduardo Navarrete compartirán con la audiencia de 'El Hormiguero' cómo se afronta un programa tan exigente a nivel físico y mental, por qué aceptaron el reto y cómo viven una experiencia tan intensa como enriquecedora.

En el caso de Roberto Leal, hablamos de uno de los presentadores más queridos de la televisión, al frente en estos momentos de 'El desafío' y de 'Pasapalabra'. En cuanto a María José Campanario, es la pareja de Jesulín de Ubrique, muy conocida por la prensa del corazón. Y Eduardo Navarrete es un conocido diseñador de moda, también habitual de formatos televisivos.

Tres rostros muy diferentes que forman parte de la sexta temporada de 'El desafío', uno de los programas más exitosos de Antena 3, que en la quinta edición se despidió con una media de 1,447 millones de espectadores y un 15% de share.

