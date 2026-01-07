'El Hormiguero': Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, invitadas este miércoles 7 de enero

'El Hormiguero' vuelve a nuestras pantallas este miércoles 7 de enero de 2026 con la primera emisión del año después de que Pablo Motos y su equipo se hayan tomado unas merecidas vacaciones. Y este primer programa contará con una visita muy esperada para todos los fans de una comedia española que arrasa en streaming: 'Machos alfa'.

Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero se sentarán en el plató de Antena 3 para presentar la cuarta temporada de 'Machos alfa', compuesta de seis episodios que se estrenarán el próximo viernes 9 de enero en exclusiva en Netflix.

Además de comentar algunos detalles y claves de los nuevos capítulos, Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero harán derroche de su sentido del humor y ccontarán anécdotas del rodaje de una de las series españolas más exitosas de los últimos años.

Así será la cuarta temporada de 'Machos alfa' en Netflix

"La masculinidad sigue dándoles guerra: entre la paternidad, la fe y las novias creadas con IA, los cuatro amigos buscan un refugio bien masculino en el que sentirse libres.

Los Machos Alfa van a pasar de deconstruidos a reconstruidos. Entre situationships, copaternidad, nuevas dinámicas familiares y escapadas a Punta Cana que acaban siendo cualquier cosa menos relajantes, descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban y que ser un hombre moderno es más complicado que nunca"

La temporada 4 de 'Machos alfa' aterriza el 9 de enero de 2026 en todo el mundo, con una quinta temproada ya confirmada que también se estrenará a nivel global en Netflix.

En el reparto de 'Machos alfa' destacan Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero junto con Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd. Una comedia que tiene el sello de los hermanos Caballero y que ya cuenta con varias adaptaciones en diversos países europeos.