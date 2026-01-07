Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Barcelona - AthleticSupercopaAlineación Barcelona hoyDónde ver Barcelona - AthleticLamineSorteo Copa del ReyCruces Copa del ReyFechas octavos Copa del ReyCopa de la ReinaBarça AtlèticRival Barça CopaRival Madrid CopaCanceloYabuseleBrahimEtapa 4 DakarMoussa DoumbiaMadrid - Atlético dónde verCuadro Copa ÁfricaSara CarboneroMercado de Fichajes hoyHaciendaJorge Rey
instagramlinkedin

TELEVISIÓN

'El Hormiguero': Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, invitadas este miércoles 7 de enero

Las actrices acuden al programa para presentar la cuarta temporada de 'Machos alfa'

Kira Miró, María Hervás y Raquel Regreso, invitadas este miércoles 7 de enero

Kira Miró, María Hervás y Raquel Regreso, invitadas este miércoles 7 de enero

David Cruz

David Cruz

'El Hormiguero' vuelve a nuestras pantallas este miércoles 7 de enero de 2026 con la primera emisión del año después de que Pablo Motos y su equipo se hayan tomado unas merecidas vacaciones. Y este primer programa contará con una visita muy esperada para todos los fans de una comedia española que arrasa en streaming: 'Machos alfa'.

Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero se sentarán en el plató de Antena 3 para presentar la cuarta temporada de 'Machos alfa', compuesta de seis episodios que se estrenarán el próximo viernes 9 de enero en exclusiva en Netflix.

Además de comentar algunos detalles y claves de los nuevos capítulos, Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero harán derroche de su sentido del humor y ccontarán anécdotas del rodaje de una de las series españolas más exitosas de los últimos años.

Así será la cuarta temporada de 'Machos alfa' en Netflix

"La masculinidad sigue dándoles guerra: entre la paternidad, la fe y las novias creadas con IA, los cuatro amigos buscan un refugio bien masculino en el que sentirse libres.

Los Machos Alfa van a pasar de deconstruidos a reconstruidos. Entre situationships, copaternidad, nuevas dinámicas familiares y escapadas a Punta Cana que acaban siendo cualquier cosa menos relajantes, descubrirán que compartir techo no es tan fácil como pensaban y que ser un hombre moderno es más complicado que nunca"

La temporada 4 de 'Machos alfa' aterriza el 9 de enero de 2026 en todo el mundo, con una quinta temproada ya confirmada que también se estrenará a nivel global en Netflix.

Noticias relacionadas y más

En el reparto de 'Machos alfa' destacan Fernando Gil, María Hervás, Raúl Tejón, Kira Miró, Gorka Otxoa, Paula Gallego, Fele Martínez y Raquel Guerrero junto con Marta Hazas, Irene Arcos, Cayetana Cabezas y Paloma Bloyd. Una comedia que tiene el sello de los hermanos Caballero y que ya cuenta con varias adaptaciones en diversos países europeos.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Munir se compromete con la ex de un antiguo compañero en Primera División: Así ha sido su fiesta en Madrid
  2. Donald Trump ya tiene claro sus próximos objetivos: 'Estos países, a punto de caer
  3. Última hora de Sara Carbonero: Intervenida de urgencia y reposo en la UCI en las Canarias
  4. El alegato de Josep Pedrerol después de lo ocurrido en el derbi: 'Se acabó
  5. Maduro declara ante el juez: 'Soy inocente y presidente de Venezuela
  6. El contundente mensaje de Carlos Baute a Donald Trump tras capturar a Maduro
  7. Jordi Évole pierde los papeles tras el ataque de EEUU a Venezuela y deja esta reflexión
  8. Tragedia en Alemania: muere el futbolista Sebastian Hertner tras caerse desde 70 metros de altura

Expertos advierten sobre la insólita estafa de las balizas V16: "Es un problema de seguridad grave"

Expertos advierten sobre la insólita estafa de las balizas V16: "Es un problema de seguridad grave"

Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026

Adiós a la jubilación tal como la conocías: estos son los cambios que entran en vigor en 2026

RTVE se adelanta y desvela los primeros invitados de 'La Revuelta' de David Broncano

RTVE se adelanta y desvela los primeros invitados de 'La Revuelta' de David Broncano

'El Hormiguero': Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, invitadas este miércoles 7 de enero

'El Hormiguero': Kira Miró, María Hervás y Raquel Guerrero, invitadas este miércoles 7 de enero

Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta

Confirmado por el BOE: así es la deducción que permite ahorrar hasta 9.000 euros en la declaración de la Renta

Ilia Topuria se muestra muy tranquilo en su llegada al juzgado: "Mi prioridad es mi hija"

TMB se desubica y anuncia medidas especiales en el metro para el partido de la Supercopa en Arabia

TMB se desubica y anuncia medidas especiales en el metro para el partido de la Supercopa en Arabia

Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: "Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando"

Trump se mofa de las atletas trans y las mujeres deportistas: "Dejan caer las cosas y salen del escenario llorando"