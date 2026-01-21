'El Hormiguero' hará historia hoy, 21 de enero, con su nuevo invitado: El Xokas no dejará indiferente a nadie

Joaquín Domínguez Portela, conocido como El Xokas en redes sociales, es el invitado de 'El Hormiguero' en la emisión de hoy mismo, 21 de enero. Y promete convertirse en una edición que dará mucho de qué hablar.

El streamer español cuenta con casi 10 millones de seguidores a través de distintas plataformas, e irá al espacio de Pablo Motos para hablar sobre su trayectoria y otros temas que se encuentran en el ojo del huracán mediático.

Después de años trabajando en hacer streaming y vídeos sobre videojuegos, El Xokas ha ido diversificando su influencia hacia otros contenidos muy populares en internet como la documentación de viajes personales o incluso la política.

Este último comenzó a despuntar en cuanto a popularidad entre finales de 2020 y principios de 2021, momento donde participó en varias series de streamers como ¨Egoland¨, donde pudo mostrar su carisma en pleno directo.

No obstante, su fama se debe en gran parte a la forma en la que ha establecido su marca personal: se trata de un creador de contenido sin tapujos y da su opinión sincera sin prestar atención a las consecuencias.

Eso sí, esto ha hecho que El Xokas se haya visto inmerso en numerosas polémicas a lo largo de su carrera; siendo incluso objetivo de una de las campañas del Ministerio de Igualdad en el 2022. De esta manera, no es raro verle combatir contra frecuentes oleadas de hate que surgen como efecto de una de sus controvertidas apariciones frente a cámara.

No obstante, es posible que Pablo Motos no ahonde únicamente en ellas durante la emisión de 'El Hormiguero' en el día de hoy y se centre, por otro lado, en conocer cuál es la opinión de El Xokas sobre ciertos aspectos del panorama político actual.

Eso sí, no es la primera vez que hemos visto como 'El Hormiguero' ha querido acercarse al mundo de las redes invitando a través de creadores que cuentan con muchísima influencia en la cultura pop internacional. En este sentido y entre otros invitados destacados encontramos nombres como el de Plex, Maria Pombo, Ibai Llanos, TheGrefg o Dulceida.