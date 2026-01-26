Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

TELEVISIÓN

'El Hormiguero': enésima visita de Miguel Ángel Revilla con un objetivo claro

El ex presidente cántabro comentará lo ocurrido en Adamuz, el accidente de Rodalies y otros temas de actualidad

Miguel Ángel Revilla y Pablo Motos en 'El Hormiguero'

Miguel Ángel Revilla y Pablo Motos en 'El Hormiguero' / ANTENA 3

David Cruz

David Cruz

Este lunes 26 de enero de 2026, Miguel Ángel Revilla se convierte en el primer invitado de la semana en 'El Hormiguero', coincidiendo además con su 83 cumpleaños y protagonizando una enésima visita al programa de su buen amigo Pablo Motos.

El ex presidente de Cantabria regresa al programa de Antena 3 para charlar sobre cómo afronta esta nueva etapa personal, y como ya es habitual, para analizar sin filtros ni pelos en la lengua los principales asuntos de la actualidad nacional.

Revilla, uno de los rostros políticos más habituales en televisión, abordará una semana marcada por varios sucesos graves que han vuelto a poner el foco en la seguridad ferroviaria. Entre ellos, el accidente registrado en Adamuz (Córdoba), que donde dos trenes descarrilaron dejando 45 fallecidos y más de 100 heridos de diversa consideración.

A este accidente se le suma el impacto de un convoy de Rodalies entre Gelida y Sant Sadurní d'Anoia (Barcelona) contra un muro que cayó a su paso, provocando el fallecimiento de un joven maquinista en prácticas y de nuevo varios heridos de gravedad. Desde entonces, Rodalies se ha enfrentado a cortes constantes para verificar la seguridad del sistema.

El político cántabro aprovechará su visita para reflexionar sobre la reiteración de incidencias en la vía ferroviaria, las responsabilidades políticas y técnicas y el impacto directo que estos accidentes tienen en miles de usuarios.

Quien conoce a Revilla sabe que el ex político tiene un discurso directo y no va a esquivar la crítica cuando considere que la tiene que hacer, sobre todo cuando se trata de servicios públicos como los implicados en sendos accidentes y en otras tantas incidencias.

Por supuesto, el ex dirigente autonómico repasará otros asuntos de actualidad de las últimas semanas en un contexto social marcado especialmente por la preocupación ciudadana sobre los fallos en las infraestructuras ferroviarias de diferentes regiones españolas.

