'El Hormiguero': quién es Dani Martínez, uno de los cómicos más queridos de España

Es prácticamente imposible que haya alguien en España que no conozca a Dani Martínez, uno de los humoristas nacionales con una trayectoria más extensa, además de presentador y colaborador de diversos programas de televisión.

Será él quien se siente esta noche como invitado en 'El Hormiguero', el formato presentado diariamente por Pablo Motos. Una entrevista en la que adelantará cuáles son sus nuevos proyectos y cómo ha sido su evolución dentro del mundo de la televisión y el espectáculo.

¿Quién es Dani Martínez, el invitado de hoy de 'El Hormiguero'?

Dani Martínez es uno de los rostros más reconocibles del panorama televisivo español. Su carrera comenzó en el mundo de la radio, medio en el que dio sus primeros pasos antes de dar el salto definitivo a la pequeña pantalla.

Su desparpajo, rapidez mental y cercanía con el público pronto le abrieron las puertas de algunos de los formatos más vistos de la televisión, como 'Tonterías las justas' o 'Got Talent España'.

El gran público comenzó a ubicarle gracias a su participación en programas de entretenimiento y humor, consolidándose como colaborador habitual en diferentes espacios.

Con el paso del tiempo, Dani Martínez ha sabido reinventarse, combinando su faceta de cómico con la de presentador, liderando tanto proyectos propios como participando en algunos de terceros. Y sobre todo, demostrando su versatilidad frente a las cámaras.

Más allá de la televisión, el humorista también ha desarrollado una sólida trayectoria sobre los escenarios con varios espectáculos de comedia en directo, giras por toda España y proyectos vinculados al mundo digital y radiofónico.

Esta noche, en 'El Hormiguero' el invitado repasará los momentos más importantes de su carrera, compartirá probablemente anécdotas sobre sus inicios y desvelará en qué trabaja actualmente.