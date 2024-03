Carmen Machi pone los pelos de punta con su relato paranormal: "En tu habitación murieron..."

'El Hormiguero' es un talk show televisivo muy famoso tanto a nivel nacional como internacional. Su primera emisión fue en 2006, y desde entonces sigue siendo uno de los líderes en la parrilla de televisión. Se puede disfrutar de él de lunes a jueves a las 21:45 horas en Antena 3.

El programa está dirigido y presentado por Pablo Motos, acompañado de Trancas y Barrancas, dos muñecos hormiga a las que dan vida Juan Ibáñez y Damián Mollá. No solamente eso, y es que además de los invitados de lujo que recibe cada día (actores, cantantes, políticos...), también hay espacio para colaboradores como 'El Monaguillo', Jorge Marrón o Tamara Falcó, entre otros.

Carmen Machi fue la invitada que acudió al plató del formato el martes. La actriz presentó su nueva película 'Tratamos demasiado bien a las mujeres', que se estrenará en las salas de cine el próximo viernes 15 de marzo.

Durante la entrevista estuvieron hablando de varios temas, pero hubo uno que llamó especialmente la atención. Pablo Motos explicó que la mujer vivió durante un tiempo en un piso donde había presencias paranormales. "Yo vivía en un piso por la zona de Huertas y todas las noches notaba cosas, notaba que me tocaban. Me incomodaba muchísimo y no podía dormir", explicó la intérprete.

Machi comentó que se iba a dormir con su compañero de piso porque le daba cosa estar en su habitación, hasta que un día le explicó la historia de la casa: "Te lo tengo que contar... En tu habitación murieron tres prostitutas asesinadas".

Una noche empezaron a tocarme y yo grité 'por favor, vale ya, basta, dejadme dormir'. Y se cayeron unas fotos que tenía en la pared, pero nunca más me molestaron (...) Parece ser que si hay muertes violentas necesitan irse en paz".

Tras las declaraciones, Pablo Motos aseguró que estaba aterrorizado: "Me acabo de hacer caca (...) Me he puesto a sudar por la espalda".