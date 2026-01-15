'El Hormiguero': Can Yaman, invitado de esta noche, 15 de enero, por este nuevo proyecto

Can Yaman es probablemente el actor turco más exitoso a nivel internacional, especialmente conocido en España por su participación en series muy populares como 'Sandokan', 'Pájaro soñador', 'El hombre equivocado' o 'Dolunay. Luna llena'. Y ahora vuelve a nuestro país para presentar su nuevo proyecto: 'El turco'.

Con motivo de su visita a España, Can Yaman se ha convertido en el invitado de hoy de 'El Hormiguero', jueves 15 de enero de 2026. Una asistencia que le permitirá hablar acerca de esa miniserie histórica llamada 'El turco' que ya tienes disponible desde hoy en Movistar Plus+.

Como siempre, además de hablar de 'El turco', Can Yaman se sentará con Pablo Motos para hablar acerca de su carrera en cine y en televisión y de otros proyectos en los que pueda estar trabajando en estos momentos.

Sin embargo, es poco probable que Can Yaman se pronuncie sobre su última polémica: fue detenido en Turquía por posesión en drogas, para después ser liberado sin cargas, tras declarar ante las autoridades y someterse a pruebas médicas rutinarias.

'El turco', la nueva miniserie de Movistar Plus+ protagonizada por Can Yaman

Balaban Aga es un soldado turco que resulta gravemente herido durante el segundo asedio de Viena en 1683. Tras ser traicionado por quien él considera su hermano, Marco, es condenado a muerte. Pero logra escapar y es curado por Gloria, una joven del pintoresco pueblo italiano de Moena, un idílico lugar en los Alpes que está a punto de ser sometido por su nuevo señor, el mismísimo Marco.

A medida que se recupera, Balaban, al que apodan 'El Turco', se convierte en protector del pueblo. Con la ayuda de un pequeño grupo de fieles amigos jenízaros, liderará la resistencia y deberá enfrentarse a su peor enemigo para salvar a los que más ama.

'El turco' es una de las series turcas más ambiciosas de todos los tiempos y ya puedes ver sus seis episodios en Movistar Plus+, plataforma de streaming en la que está disponible desde este jueves 15 de enero. Además, es la primera serie turca grabada en inglés, y ya ha sido vendida en más de 30 países.