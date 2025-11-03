Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
Las horas extra no pagadas caen en picado, aunque los últimos datos siguen siendo alarmantes

Desde el gobierno se advierte que las cifras deberían ser todavía menores

Ramón Baylos

Las últimas medidas del Ministerio de Trabajo y Economía Social en cuanto a las horas extra no remuneradas han dejado ver sus efectos en los datos más recientes que acaban de salir a la luz.

Según las cifras que se manejan del último trimestre, el número de horas extra sin remunerar quedó registrado en 1.805.800, lo cual supone una bajada de las mismas a mínimos históricos.

Por comparar con otro dato también reciente, las horas extra no remuneradas del trimestre anterior ascendió a 2.821.000, por lo que el número se habría reducido en más de un millón en solo tres meses.

La razón de esto tendría que ver con las recientes medidas tomadas por el Ministerio de Trabajo y Economía Social, como ya mencionaba antes, por el hecho de haber establecido registros más estrictos del horario laboral de los trabajadores.

No obstante, desde el gobierno se ha querido emitir un mensaje claro: aunque se haya avanzado en esta cuestión, los datos siguen siendo alarmantes en todos los sentidos.

Según los expertos, si hacemos cálculos con la cantidad de horas extra no remuneradas del último trimestre, estas se corresponderían con hasta 45.000 empleos a jornada completa.

Un dato que ha generado mucha división de opiniones, dado que estaríamos hablando de empleos que las empresas se estarían ahorrando a base de rascar horas extra no remuneradas.

Por otro lado, hay quien opina que esta descenso se ha de producir de manera gradual para que los empresarios no se vean demasiado afectados. Lo que está claro es que el dato ha fluctuado y, según el gobierno, sigue sin ser suficiente.

