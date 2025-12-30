Horarios de metro y bus en Barcelona en Nochevieja

Si vas a salir en Nochevieja por Barcelona de cara a celebrar la llegada del próximo año 2026, es importante que tengas en cuenta cómo se modificarán los horarios de los servicios de transporte en la ciudad.

Sobre todo, por aquello de no quedarte tirado en mitad de la nada y contar con opciones de sobra con las que volver a casa en un momento dado. No obstante, el dispositivo de transportes de Barcelona ha pensado en todo.

El primer punto importante a tener en cuenta es que el metro de Barcelona contará con servicio ininterrumpido que funcionará hasta la medianoche del 1 de enero al día 2 para ofecer más posibilidades en cuanto a movilidad para sus usuarios.

Un autobús en los alrededores del Estadi Olímpic Lluís Companys. / ·

Además, el TMB ha confirmado también que aumentará la frecuencia de trenes durante el 31 de diciembre y el 1 de enero con el objetivo de que los habitantes de Barcelona puedan moverse con más solutra por la ciudad.

Este movimiento por parte del TMB se lleva a cabo desde la idea de potenciar la capacidad del metro de Barcelona para gestionar la movilidad de un gran volumen de usuarios, dado que en este tipo de fechas siempre se baten récords.

Por otro lado y haciendo mención al sistema de autobuses, hay que tener en cuenta que las líneas X2, X3, 13, 23, 46, 65, 91, 109, 150, D20, H12, H16 y la roja sufrirán desvíos desde las 19:00 de la tarde del 31 de diciembre.

La parada de metro de Universitat en Barcelona / Ajuntament de Barcelona

Esto último se debe al espectáculo de drones y luces que tendrá lugar en la Avenida María Cristina con el objetivo de dar la bienvenida al próximo año 2026. Una cita obligada si buscas un plan low cost para entrar al 1 de enero de la mejor forma posible.

Por tanto y como ya ha ocurrido en años anteriores, lo mejor que puedes hacer para moverte por Barcelona en Nochevieja y Año Nuevo es usar el metro, aunque haya bastante afluencia de gente haciendo uso de sus servicios.