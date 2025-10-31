Horario de supermercados y centros comerciales abiertos en Barcelona por Todos los Santos 2025

Que los trabajadores de supermercados y centros comerciales quieren descansar en festivos es una realidad. Sin embargo, los consumidores, al menos una mayoría de ellos, prefieren realizar sus compras aprovechando que no trabajan y por eso exigen que los festivos como el 1 de noviembre, día de Todos los Santos, comercios abran sus puertas en ciudades como Barcelona.

Si te estás preguntando si el próximo sábado 1 de noviembre puedes hacer tus compras habituales, festivo nacional, en Sport hemos recopilado algunas de las cadenas de supermercados e hipermercados más importantes y esto es lo que sabemos.

Carrefour : muchas de sus tiendas e hipermercados permanecerán abiertas, aunque algunos locales pueden tener horario reducido o cerrar sus puertas.

: muchas de sus tiendas e hipermercados permanecerán abiertas, aunque algunos locales pueden tener horario reducido o cerrar sus puertas. Lidl : la mayoría de establecimientos abrirán en horario habitual (consulta horario en la página web).

: la mayoría de establecimientos abrirán en horario habitual (consulta horario en la página web). Consum y Charter : abrirán gran parte de sus establecimientos, algunos con horario reducido.

: abrirán gran parte de sus establecimientos, algunos con horario reducido. Alcampo : la mayoría de sus hipermercados estarán disponibles de 09.00 a 22.00 horas.

: la mayoría de sus hipermercados estarán disponibles de 09.00 a 22.00 horas. Dia : abrirá en horario habitual de 09.00 a 21.00 horas, aunque algunos locales en localidades más pequeñas pueden cerrar.

: abrirá en horario habitual de 09.00 a 21.00 horas, aunque algunos locales en localidades más pequeñas pueden cerrar. Caprabo: consulta en la página web el horario porque puede variar de una localidad a otra.

Lo mismo sucede con los principales centros comerciales de Barcelona: abrirán sus puertas aquellos que suelen estar abiertos en otros festivos nacionales, y cerrarán aquellos otros que no suelen abrir en festivos.

¿Cuál es el objetivo de estas aperturas ante las cuales muchos trabajadores se oponen? Mantener la actividad comercial durante un fin de semana previsto de alta afluencia en Barcelona, especialmente debido a los turistas nacionales que aprovechan la festividad para conocer la ciudad condal.