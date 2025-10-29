Todos los Santos
Horario de los cementerios en Barcelona y principales accesos con transporte público
Los camposantos de la Ciudad Condal se preparan para la llegada de numerosas familias que aprovechan estas fechas para visitar a sus difuntos
La festividad de Todos los Santos está a la vuelta de la esquina y los cementerios viven el apogeo de público más grande del año. Las familias se acercan a los lugares de reposo para recordar a sus fallecidos y compartir un rato en familia o un momento de soledad y tranquilidad.
Por eso, Cementiris de Barcelona amplía el horario de atención al público en algunos de los camposantos repartidos por la ciudad. Además también se ha anunciado la ampliación de los servicios de transporte público y la organización de actividades culturales y religiosas para la ocasión.
Horarios de los cementerios y transporte público
El sábado 1 de noviembre tanto las oficinas como los recintos abrirán de 8 horas a 18 horas para dar cabida a las decenas de personas que acuden para recordar a los suyos.
TMB ha anunciado que se reforzarán las líneas de bus que conectan los cementerios de Montjuïc y Collserola. En el primer recinto, se amplían las líneas 21 y 207 hasta el 2 de noviembre, además de habilitar un bus lanzadera que saldrá de plaza de Espanya hacia el cementerio. En el segundo caso, se refuerzan las líneas 102 y 104, con un servicio especial entre plaza de Eivissa y el Cementerio de Montjuïc hasta la misma fecha del día 2.
Por otro lado, en el resto de cementerios, Poblenou, Horta, Sants, Sant Andreu y Les Corts, se seguirá el mismo horario de 8 horas a 18 horas, y se puede acceder a través de las rutas habituales del transporte público.
Actividades en los cementerios
El día 1 de noviembre, además de ampliar el horario, los cementerios de Barcelona celebrarán la particular misa de los difuntos, propia de estas fechas, en el horario siguiente:
- Cementerio del Poblenou: a las 10.30 horas
- Cementerio de Sants: a las 10.00 horas
- Cementerio de Sarrià: a las 11.00 horas
- Cementerio de Sant Andreu: a las 11.00 horas
- Cementerio de Les Corts: a las 11.15 horas
Además, en Montjuïc se inaugura una exposición permanente de piezas patrimoniales originales de algunas sepulturas de varios de los camposantos de la ciudad, que sirve de complemento para la visita a la Colección de Carrozas Fúnebres que guardan algunas construcciones ideadas por artistas tan reconocidos como Puig i Cadafalch.
Finalmente, el mismo día 1 se podrá visitar y participar en el tradicional altar mexicano en memoria de la soprano Concepció Badia Millàs, una de las voces más importantes del siglo XX y maestra de figuras de la talla de Montserrat Caballé, a las 11 horas. Y en Poblenou se podrá disfrutar del concierto homenaje a Josep Ansel Clavé, a partir de las 13 horas.
