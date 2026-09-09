A qué hora es la presentación del nuevo iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max

Apple revolucionó el mundo de la tecnología con sus avances. Fue el 29 de junio de 2007 cuando la compañía creada por Steve Jobs lanzó el primer iPhone al mercado y aterrizó con unas novedades nunca vistas en los teléfonos móviles. Actualmente, Apple es una de las marcas más potentes del mercado, por no decir la número uno.

Después de lanzar el iPhone 17, iPhone Air e iPhone Pro, la compañía presentará durante el Apple Event sus nuevos modelos que saldrán a la luz próximamente. El evento será este miércoles 9 de septiembre a las 19:00 hora peninsular.

La compañía convocó a la gente bajo el lema 'Surprise and Shine', lo que significa 'Sorprende y brilla'.

Se llevará a cabo desde la sede de la compañía, Steve Jobs Theater de Apple Park, en Cupertino, California, donde se celebra habitualmente, salvo durante el año de la pandemia y el siguiente. Según ha confirmado Apple en las invitaciones al evento, se calcula que la presentación tendrá una duración aproximada de dos horas.

¿Dónde se podrá seguir el evento de Apple?

El evento se podrá seguir a través de la página web oficial de Apple, pero también a través de su canal de YouTube. Ambas opciones son completamente gratuitas y estarán abiertas al público general.

La compañía aún no ha hecho oficial qué va a presentar a lo largo de esta tarde, aunque los analistas y expertos en la marca apuntan que, por ahora, no lanzará las versiones más simples de la nueva generación del iPhone 18.

Lo que se espera del Apple Event es que se presente el iPhone 18 Pro y el iPhone 18 Pro Max.

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Por otro lado, se prevé que la empresa actualice otras categorías, como el Apple Watch y los AirPods, con el objetivo de mejorar el software, incorporar nuevas funciones de inteligencia artificial y presentar nuevas versiones de sus sistemas operativos, entre otros aspectos.