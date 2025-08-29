Saltar al contenido principalSaltar al pie de página
La 'hora mágica': este es el mejor momento para comprar en el supermercado

Es importante saber cuándo comprar es más barato en un supermercado

David Cruz

David Cruz

Ir al supermercado se ha convertido en una aventura de riesgo para muchas familias que han comprobado cómo la inflación ha encarecido la mayoría de productos estos últimos años. Sin embargo, siguen existiendo trucos de muy sencilla aplicación que recomiendo a cualquier interesado en ahorrar unos cuantos euros.

¿Sabes lo que es la 'hora mágica' en un supermercado? En efecto, existe un momento concreto en el que hacer la compra puede ser mucho más barato y todo se debe a las 'etiquetas amarillas', etiquetado que señala productos con descuentos a los que es imposible negarse.

Todo lo que sebes saber sobre la 'hora mágica' del supermercado

Las etiquetas amarillas son aquellas que marcan si un producto está a punto de caducar o de abandonar las estanterías del establecimiento para siempre: tienen la misma calidad que el resto de productos, pero con descuentos que en algunos alimentos frescos alcanza el 70%.

Cada cadena tiene unos horarios establecidos para colocar estas 'etiquetas amarillas', tramo conocido como 'hora mágica':

  • Por la mañana, entre las 09.00 y las 11.00 horas, se suelen rebajar aquellos productos que no se vendieron a última hora del día anterior.
  • Por la tarde, desde las 19.00 horas, es normal encontrar nuevos descuentos con el objetivo de vaciar las estanterías, especialmente el sábado.

Importante señalar que no siempre hay 'hora mágica' porque depende de la cantidad de productos que se hayan vendido ese día. Es por ello que los expertos recomiendan observar esta táctica en tu supermercado habitual, como Lidl o Aldi, y extraer el hábito de los consumidores: cuándo hay más pegatinas amarillas y cuándo menos. Esa será la 'hora mágica' de ese establecimiento.

Planifica la compra alrededor de esa hora y compra productos que estén a punto de caducar, la mayoría de los cuales puedes congelar (siempre que no sea un producto descongelado).

