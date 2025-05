A qué hora has de ir a comprar a Lidl para que te salga mucho más barato

Si cada vez que haces la compra notas que te dejas un dineral terrible, quizá no estés aprovechando todas las ventajas que ofrecen los supermercados (más allá de que los precios no son muy amigables a día de hoy). Por ello, has de tener en cuenta este truco en Lidl.

Cada día, en supermercados Lidl habilitan unas etiquetas especiales de color naranja que suponen unos descuentos excepcionales. ¿Cuál es el motivo? Se trata de productos que o bien caducan el mismo día, o lo hacen al día siguiente.

Para productos que caducan al día siguiente, los descuentos que se aplican son de un 30%. Por otro lado, los productos que caducan el mismo día llegan a contar con descuentos de hasta un 50%, con lo que el ahorro puede ser muy notable.

Por lo general, suele haber dos franjas horarias especiales en las que encontrar estos descuentos, aunque puede variar por local. Dicho esto, te saldrá a cuenta estar atento a primera hora de la mañana y luego a partir de las 19:00.

Durante la mañana, si vas bien temprano, es bastante probable que encuentres estas etiquetas en productos como carnes y frescos habitualmente. Por otro lado, en la tarde los descuentos suelen verse aplicados a yogures, quesos y refrigerados.

¿Por qué esta distinción en cuanto a la hora y los productos? Lógicamente, los de primera hora de la mañana suelen utilizarse para elaborar las comidas del día, de ahí que se dé más tiempo al cliente para poder sacarle provecho.

De nuevo, hay que hacer énfasis en que estos descuentos pueden cambiar dependiendo del propio local. Al fin y al cabo, cada supermercado tiene a sus respectivos responsables, los cuales pueden variar algunas de estas tendencias.

Y tú, ¿has podido ver en alguna ocasión estas ventajosas etiquetas de Lidl? Si te acabas de enterar de este pequeño truco, prueba a darle una oportunidad y verás cómo tus compras semanales lo acaban notando.