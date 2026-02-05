¿A qué hora empieza hoy 'Pasapalabra'? Se reparte el mayor bote de la historia

Empieza la cuenta atrás para una de las noches más importantes para el programa 'Pasapalabra', uno de los formatos más destacados de España en televisión, ya que se repartirá el mayor bote de la historia: una cifra muy cercana a los 2,7 millones de euros.

Esta noche, los concursantes Manu y Rosa luchan por el mismo objetivo: ganar el bote. Aunque, solo uno podrá llevárselo. Ante este acontecimiento histórico, Antena 3 ha decidido tomar medidas especiales y trasladar la emisión al prime time, algo que ya ocurrió con los dos últimos grandes botes del concurso. Así sucedió en 2023 con Rafa Castaño y más recientemente con Óscar Díaz. Una decisión que no ha gustado nada a la audiencia del programa.

Tanto Manu como Rosa estarán previamente en 'El Hormiguero', programa presentado por Pablo Motos, para hablar sobre cómo se han ido preparando para el concurso, ya que no pueden dejar de estudiar si quieren conseguir el ansiado voto.

El duelo llegará a partir de las 23:00 horas, ya en prime time, con la emisión del programa en el que se entregará el esperado premio millonario.

Así llegan los concursantes al día decisivo

La emoción estará por las nubes. Primero, porque aún no se ha filtrado quién será el ganador del programa y la audiencia de 'Pasapalabra' sigue especulando, ya que ambos concursantes presentan estadísticas muy parejas.

Manu ha participado en el formato de Antena 3 desde el 16 de mayo de 2024 y acumula 436 programas. De ellos, ha ganado 161, empatado 129 y perdido 146, logrando un total de 270.600 euros. Además, ha estado a solo una palabra de llevarse el bote en seis ocasiones.

En cambio, Rosa se estrenó en 'Pasapalabra 'el 19 de noviembre de 2024 y ya suma 306 programas. Hasta ahora, ha ganado 95, empatado 91 y perdido 120, acumulando 168.600 euros. Solo en dos ocasiones ha estado a una palabra de alcanzar el bote.

Con estas cifras, el enfrentamiento entre Manu y Rosa promete ser intenso y emocionante hasta el último segundo.