A qué hora es el chupinazo de San Fermín 2026 y dónde ver hoy por TV y en directo en España

Que empiece la fiesta. Aunque la canción se refiera al día 7 como el inicio de las fiestas de San Fermín, es el día 6 cuando el famoso 'chupinazo' sale disparado y estalla en el cielo de Pamplona frente a la abarrotada Plaza Consistorial de Pamplona para dar inicio a las fiestas. Hasta el 14 de julio, el blanco y el rojo teñirán las calles de Iruña con sus gritos de alegría, sus comidas, sus conciertos, sus fuegos artificiales, su ambiente festivo y su magia.

El chupinazo es uno de los momentos más esperados de los Sanfermines y el gesto que convierte la espera en fiesta. Cada 6 de julio, a las 12:00 horas, el cohete lanzado desde el balcón de la Casa Consistorial de Pamplona marca el inicio oficial de nueve días de celebración. Miles de personas se concentran en la Plaza Consistorial con el pañuelo rojo en alto y, tras el estallido, se lo anudan al cuello como símbolo de que la ciudad entra de lleno en San Fermín.

Aunque las fiestas tienen raíces mucho más antiguas, el chupinazo como acto oficial es una tradición relativamente reciente: el Ayuntamiento de Pamplona sitúa su primer lanzamiento en 1941. Desde entonces, el cohete anunciador se ha convertido en una de las imágenes más reconocibles de la fiesta, no solo por su fuerza simbólica, sino por la emoción colectiva que concentra en apenas unos segundos.

En la edición de 2026, el honor de lanzar el chupinazo recae en la Subdirección de Urgencias de Navarra, elegida por votación popular como reconocimiento a la labor de los profesionales sanitarios durante las fiestas y, especialmente, en el dispositivo de atención vinculado a los encierros. Los encargados de prender la mecha serán Clint Jean Louis Fernández, subdirector de Urgencias de Navarra, y Araceli Sergio Aguilera, enfermera de la UVI móvil de Tafalla, en representación de todo el colectivo.

A qué hora empiezan los Sanfermines 2026 y dónde ver el chupinazo por TV y en directo

El chupinazo de San Fermín 2026 podrá seguirse en directo el lunes 6 de julio desde antes del mediodía. El lanzamiento del cohete está previsto a las 12:00 horas CEST desde el balcón de la Casa Consistorial de Pamplona, aunque las principales retransmisiones conectarán con antelación para mostrar el ambiente previo en la Plaza Consistorial.

RTVE Play (TVE) ofrecerá el directo del Chupinazo de San Fermín 2026 desde Pamplona, con una emisión programada desde las 11:30 horas. También podrá seguirse a través de EITB, que retransmitirá el acto desde las 11:00 horas en ETB1, ETB ON y orain.eus. Navarra Televisión contará igualmente con una cobertura especial del arranque de las fiestas.

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Quienes estén en Pamplona y prefieran evitar la concentración de la Plaza Consistorial podrán ver el chupinazo en las pantallas gigantes instaladas por el Ayuntamiento en distintos puntos de la ciudad: Plaza del Castillo, Parque de Antoniutti, Plaza de los Fueros, Plaza Yamaguchi, Paseo Anelier y Plaza Arriurdiñeta.