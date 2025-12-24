SOCIEDAD
¿Hasta qué hora abren los supermercados en Nochebuena en Barcelona y el resto de Catalunya?
Se han modificado los cierres para esta noche
Empieza la cuenta atrás para la cena de Nochebuena, y gran parte de la sociedad catalana ya está inmersa en los preparativos. Algunos necesitarán acudir a los supermercados para conseguir los últimos productos o aprovechar las mejores ofertas de última hora.
Sin embargo, no será tarea fácil, ya que encontrar un supermercado abierto será más complicado de lo habitual. Por eso, es importante informarse bien sobre los horarios de las cadenas durante Nochebuena.
Además, al ser festivo el 25 y 26 de diciembre, la mayoría de los supermercados y centros comerciales de Barcelona y Catalunya permanecerán cerrados.
Mercadona
Mercadona ajusta su horario durante Nochebuena: todas sus tiendas permanecen abiertas de 9:30 a 19:00 horas.
Lidl
Lidl también modifica su horario para Nochebuena, abriendo sus tiendas de 9:00 a 19:00 horas.
Carrefour
Los supermercados Carrefour están abiertos el 24 de diciembre en horario reducido, de 9:00 a 19:00 horas.
Aldi
Aldi mantiene su hora de apertura habitual, pero adelanta el cierre a las 15:00 o entre 19:00 y 19:30 horas, según la tienda.
El Corte Inglés
Hipercor, Supercor y los supermercados de El Corte Inglés abren el 24 de diciembre de 10:00 a 20:00 horas. Además, el cierre de todo el centro comercial se adelanta 60 minutos. El 25 de diciembre permanecerán cerrados.
Dia
En Nochebuena, Dia adelanta el cierre de sus tiendas a las 16:30 horas.
