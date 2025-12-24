Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Fichajes BarçaFerreroAnsu FatiGuardiolaNani RomaMercado de FichajesFenerbahçe - BarçaEndrickEcheverriErnesto ValverdeSupercopa de EspañaCopa África hoyResultados Copa ÁfricaDónde ver Copa ÁfricaAnder BasurtoSalariosPedri hábitosRally Dakar 2026Clasificación LaLigaLipowitz
instagramlinkedin

SOCIEDAD

¿Hasta qué hora abren los supermercados en Nochebuena en Barcelona y el resto de Catalunya?

Se han modificado los cierres para esta noche

Un carrito de la compra en un supermercado

Un carrito de la compra en un supermercado / Sport

Ricardo Castelló

Ricardo Castelló

Empieza la cuenta atrás para la cena de Nochebuena, y gran parte de la sociedad catalana ya está inmersa en los preparativos. Algunos necesitarán acudir a los supermercados para conseguir los últimos productos o aprovechar las mejores ofertas de última hora.

Sin embargo, no será tarea fácil, ya que encontrar un supermercado abierto será más complicado de lo habitual. Por eso, es importante informarse bien sobre los horarios de las cadenas durante Nochebuena.

Además, al ser festivo el 25 y 26 de diciembre, la mayoría de los supermercados y centros comerciales de Barcelona y Catalunya permanecerán cerrados.

Supermercados

Supermercados / Archivo

Mercadona

Mercadona ajusta su horario durante Nochebuena: todas sus tiendas permanecen abiertas de 9:30 a 19:00 horas.

Lidl

Lidl también modifica su horario para Nochebuena, abriendo sus tiendas de 9:00 a 19:00 horas.

Carrefour

Los supermercados Carrefour están abiertos el 24 de diciembre en horario reducido, de 9:00 a 19:00 horas.

Aldi

Aldi mantiene su hora de apertura habitual, pero adelanta el cierre a las 15:00 o entre 19:00 y 19:30 horas, según la tienda.

El Corte Inglés

Hipercor, Supercor y los supermercados de El Corte Inglés abren el 24 de diciembre de 10:00 a 20:00 horas. Además, el cierre de todo el centro comercial se adelanta 60 minutos. El 25 de diciembre permanecerán cerrados.

Dia

En Nochebuena, Dia adelanta el cierre de sus tiendas a las 16:30 horas.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Daniel Lacalle, economista: 'Los salarios han subido un 17% pero la inflación...
  2. Álvaro Morata y Alice Campello, al descubierto: 'No ha sido posible
  3. Tragedia en Alemania: muere el futbolista Sebastian Hertner tras caerse desde 70 metros de altura
  4. Lobo Carrasco se moja sobre el futuro de Leo Messi en el Barça: 'Lo veo como…
  5. La advertencia de Gonzalo Bernardos para estas Navidades: 'Menos marisco y más...
  6. Lamine Yamal confiesa su obsesión: “No puedo tener novia, me despierto de madrugada a comer galletas”
  7. María Sol, hermana de Messi, sufre un accidente de tráfico y se ve obligada a posponer su boda
  8. Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, alerta sobre la jubilación: 'A partir de 2026 no será igual

Así le afectó a Alba Carrillo su ruptura con Feliciano López: "No me podía ni levantar de la cama"

Así le afectó a Alba Carrillo su ruptura con Feliciano López: "No me podía ni levantar de la cama"

Subida histórica: las pensiones mínimas aumentan hasta un 11,4% en 2026

Subida histórica: las pensiones mínimas aumentan hasta un 11,4% en 2026

Sánchez a las tropas españolas en el exterior: “Sois el mejor ejemplo de cómo se refuerza la confianza con nuestros aliados”

Sánchez a las tropas españolas en el exterior: “Sois el mejor ejemplo de cómo se refuerza la confianza con nuestros aliados”

España se planta contra TikTok: La AEPD recomienda desinstalar la famosa aplicación

España se planta contra TikTok: La AEPD recomienda desinstalar la famosa aplicación

Nicki Minaj arremete contra el colectivo trans con dureza y desata la polémica

Nicki Minaj arremete contra el colectivo trans con dureza y desata la polémica

Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones

Hacienda aclara si las transferencias entre padres e hijos son donaciones

Julio Naveira, experto en derecho inmobiliario, propone la solución a la okupación en España: "Es la única forma"

Julio Naveira, experto en derecho inmobiliario, propone la solución a la okupación en España: "Es la única forma"

El Meteocat avisa: una Nochebuena marcada por las alertas en el tiempo durante las fiestas

El Meteocat avisa: una Nochebuena marcada por las alertas en el tiempo durante las fiestas