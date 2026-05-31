El homenaje de Sira (26 años), hija de Luis Enrique, tras la celebración de la Champions: "Uno detrás de otro. Nunca iba a ser solo uno"

El Paris Saint-Germain tocó el cielo en Budapest tras conquistar la Champions League por segunda vez consecutiva. El equipo dirigido por Luis Enrique venció a un sólido Arsenal, que llegó a acariciar el título tras el gol de Kai Havertz. Sin embargo, el conjunto de Mikel Arteta no logró mantener la ventaja, ya que Ousmane Dembélé empató el encuentro desde los once metros.

La final se decidió en la tanda de penaltis, donde el PSG estuvo más acertado ante David Raya, mientras que el Arsenal falló dos lanzamientos. El último fue el de Gabriel, que envió el balón por encima de la portería.

Luis Enrique sumó su tercera Champions League a su vitrina particular tras ganar el torneo en las temporadas 2014/2015, 2024/2025 y esta última. Un nuevo hito que lo consolida como uno de los mejores entrenadores de la actualidad y que además le permite hacerse un hueco en la historia del fútbol.

Una de las personas que no quiso perderse la final bajo ningún concepto fue su hija, Sira Martínez, que fue compartiendo a través de Instagram, donde cuenta con más de 383 mil seguidores, el desarrollo del partido y, posteriormente, las celebraciones de los futbolistas y de la afición del PSG tras vencer en la tanda de penaltis.

Ahora, la hija del entrenador asturiano ha publicado en Instagram un carrusel de fotografías de la celebración, donde se puede ver que la vivió plenamente junto a su familia, ya que será un recuerdo que jamás olvidará.

La creadora de contenido ha señalado: "Un título detrás de otro. Nunca iba a ser solo uno".

Así vivió la familia de Luis Enrique el triunfo del PSG / SPORT

En la celebración, la familia de Luis Enrique se acordó de Xana, quien falleció a los nueve años a causa de un osteosarcoma. El PSG decidió hacerle un homenaje y llevar un banderín con la mítica imagen, elaborada en dibujo, en la que aparecen los dos, uno encima del otro.

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El banderín del PSG para la final de la Champions League / SPORT

A pesar de la tragedia, el asturiano siempre se ha mostrado "muy afortunado" porque la pequeña "vino a vivir con nosotros nueve años maravillosos y tenemos mil recuerdos de ella, vídeos, cosas increíbles…", según contó en su serie documental en Movistar+, 'No tenéis ni **** idea'.