DGT
Un home ha estat multat amb 200 euros per no portar la balisa V-16 i un altre element obligatori a la guantera: la Guàrdia Civil va avisar dels fets
La normativa vigente exige el uso de la baliza V-16 para señalizar cualquier incidente en carretera, y no llevarla o usar una no homologada implica una sanción económica
El director general de Trànsit, Pere Navarro, es troba actualment al centre d'una forta polèmica respecte a la balisa V-16. Pere Navarro ha endurit el seu discurs, contradient fins i tot versions més flexibles d'altres membres del Govern. Ha assegurat que "si avui no portes la balisa V16 i tens un contratemps, et 'multaran'. La sanció per no portar-la en cas d'avaria o accident és de 80 euros.
Pere Navarro ha assegurat aquest dimecres que actualment, qualsevol conductor que s’aturi a la carretera per una avaria o un incident i no col·loqui la balisa de preseñalització d’emergència V-16 pot ser sancionat, ja que la normativa vigent així ho exigeix. Navarro ha explicat a Europa Press que “si et detens per una avaria o un incident i no poses la balisa, et poden multar perquè és obligatori segons la llei”, fent referència al compliment de la normativa que està vigent des de l’1 de gener.
Un període d'adaptació
Durant la clausura de la jornada “Innovació Urbana: Mobilitat Sostenible i Smart Cities”, organitzada per Europa Press, el director de la DGT ha assenyalat que s’ha concedit un període raonable per adaptar-se a la nova obligació, recordant que la mesura afecta gairebé 30 milions de vehicles i que l’objectiu principal és protegir vides, no posar multes.
Alhora, el Partit Popular al Congrés ha sol·licitat a la DGT diversos informes tècnics, jurídics i econòmics que acreditin l’eficàcia i viabilitat de la balisa V-16, considerant-la una mesura essencial per garantir la seguretat dels usuaris i reduir la sinistralitat a les carreteres.
La balisa V-16 és obligatòria des de l’1 de gener de 2026 per senyalitzar incidències i accidents a la via. Només els models certificats pels laboratoris IDIADA o LCOE són homologats, ja que aquests asseguren que compleixen la normativa i funcionen correctament.
Sancions per no portar triangles o xalecs
No disposar de la balisa V-16 o portar-ne una no homologada comportarà una sanció considerada lleu de 80 euros, la mateixa quantia que s’aplica a qui no porti els triangles de preseñalització.
No obstant això, aquesta no és l’única multa que es pot imposar si el vehicle es queda avariat. El Reglament General de Circulació indica que els conductors han d’utilitzar un armilla reflectant quan abandonen el cotxe a la calçada o a l’arcen, segons l’article 118, punt 3, sent part de l’equipament obligatori del vehicle.
Per tant, la manca de l’armilla reflectant en situacions d’avaria pot comportar sancions d’entre 80 i 200 euros, la qual cosa recorda als conductors la importància de complir amb tots els elements obligatoris per a la seguretat a la carretera.
